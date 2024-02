Junge Projektentwickler wählten neuen Vorstand

Die Plattform für Young Professionals von VÖPE Next stellte vor wenigen Tagen die neu gewählten Vorstandsmitglieder vor.

Unter der beständigen Führung von Präsidentin Nadja Holzer, deren aktuelle Amtszeit bis 2025 andauert, wurde ein neuer Vorstand gewählt, „um die Ambitionen und das Engagement der VÖPE Next weiter voranzutreiben“, heißt es in einer Aussendung vom vergangenen Dienstag. Die Wahl fand im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung am 13. Februar 2024 statt und stelle einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung der Organisation dar, die sich der Förderung von Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung in der Projektentwicklungsbranche verschrieben hat.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder, die jeweils für eine einjährige Funktionsperiode gewählt wurden, sind:

Secretary General: Lewis Probst

Treasurer: Romy Schwenkert

Vice President Topics: Susanna Dinkic und Michael Sandriesser

Vice President Events: Alexander Kollitsch und Johannes Merhaut

Vice President Marketing: Medina Mujkanovic und Laura Tilly

Vice President Partner Relations: Merlin Trampert

Vice President Steiermark: Michaela Fluch