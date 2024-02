Wie Saudiarabien als Finanzplatz interessant werden will

Riad könnte heuer Milliarden einsammeln, um den geplanten Umbau seiner Wirtschaft weiter voranzutreiben. Das weckt Interesse.

Wien. Öl ist zwar noch immer die wichtigste Einnahmequelle Saudiarabiens. Geht es nach Kronprinz Mohammed bin Salman, soll das aber nicht für immer so bleiben. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, seine Wirtschaft bis zum Jahr 2030 umzubauen. Der Staatsfonds (PIF) des Königreichs spielt dabei eine entscheidende Rolle. Schon in den vergangenen Jahren war der PIF höchst umtriebig, wenn es darum ging, neue Einnahmequellen zu erschließen. Seine Aktivitäten könnte der Fonds in diesem Jahr aber noch einmal beschleunigen, wie die Agentur Bloomberg schreibt.

Das hat freilich auch einen Grund: „Je näher wir an das Jahr 2030 kommen, desto schneller muss es gehen“, sagt Zaid Ghoul, der bei SNB Capital für das Investmentbanking zuständig ist, zu Bloomberg. SNB Capital ist den Angaben zufolge der größte Vermögensverwalter in dem Königreich und war im Vorjahr auch einer der wichtigsten Finanzberater saudischer Börsengänge.