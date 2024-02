Tomra im Aktiencheck: Der Leergutprofi will die Welt vom Müll befreien

Buy or Sell

Das norwegische Unternehmen bietet Entsorgungslösungen für Leergut an.

Wien. 550 Kilogramm – so viel Abfall produziert ein österreichischer Haushalt durchschnittlich im Jahr. Damit liegen wir EU-weit im Spitzenfeld. Weltweit fallen Milliarden Tonnen an, Bilder von Mülldeponien, auf denen Arme nach Verwertbarem suchen, gehen um die Welt. Abfallwirtschaft sollte daher ein gutes Geschäft sein. Aber trotz der großen Vorgaben auch der EU verliefen die vergangenen beiden Jahre für viele Firmen zäh. Nun aber hat sich Tomra, der norwegische Marktführer für Pfandrücknahmesysteme, mit sehr guten Quartalszahlen zurückgemeldet. Daraufhin sprang die zuvor schwer geprügelte Aktie gleich um 30 Prozent nach oben. Am Freitag stieg der Kurs noch ein wenig auf nunmehr 11,50 Euro.