Droht Kirchen-Spaltung? Kardinal Schönborn rügt die deutschen Bischöfe

Der Kardinal aus Wien richtet sich in unüblich klaren Worten gegen den sogenannten Synodalen Ausschuss, wie ihn die Bischöfe Deutschlands beschließen wollen. Laien und Priester würden da gleichberechtigt entscheiden - und die Bischöfe daran binden. Nur: Im Kirchenrecht ist das nicht vorgesehen.

Kardinal Christoph Schönborn nimmt mit Vehemenz Partei für Papst Franziskus. Und wendet sich – was in der katholischen Kirche extrem selten passiert – gegen die Bischöfe eines anderen Landes. „Die deutschen Bischöfe müssen sich ernsthaft fragen, ob sie wirklich aus der Communio (Gemeinschaft; Anm.) mit und unter dem Papst ausscheren.“ Das erklärt der Kardinal im Portal communio.de.

Hintergrund: Am Montag begann die Vollversammlung der deutschen Bischöfe. Dort hätte trotz mehrfacher Mahnungen aus dem Vatikan und von Papst Franziskus persönlich ein Synodaler Ausschuss beschlossen werden sollen. Dieses gemeinsame Leitungsorgan von Laien und Klerikern stehe aber im Gegensatz zum Kirchenrecht, so Rom. Nach einer erneuten Warnung aus Rom ist nun dieser Punkt zunächst von der Tagesordnung genommen worden.

Papst Franziskus „zu geduldig“

„Mich beeindruckt die Geduld, mit der vom Papst und von den römischen Dikasterien versucht wird, mit den deutschen Bischöfen im Gespräch zu bleiben und die Einheit und die Gemeinschaft zu wahren“, hält Kardinal Schönborn im Blick auf die bisherigen Entwicklungen im Interview mit dem Schriftleiter der Zeitschrift „Communio“, dem Wiener Dogmatiker Prof. Jan-Heiner Tück, fest. Nicht wenige würden dem Papst und seinen Mitarbeitern vorwerfen, „zu geduldig“ zu sein, gab der Wiener Erzbischof zu bedenken.

„Bogen nicht überspannen“

Dennoch bleibe nach dem jüngsten Schreiben aus Rom das Fenster zum Dialog geöffnet. „Nach meinem Eindruck ist der Papst, sind die römischen Dikasterien den deutschen Bischöfen äußerst weit entgegengekommen. Es ist deshalb auch umgekehrt von den deutschen Bischöfen ein Entgegenkommen zu erwarten - und die deutschen Bischöfe sollten auch vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken erwarten dürfen, den Bogen nicht zu überspannen“, sagte der Kardinal, der dem vatikanischen Synodenrat und etlichen Dikasterien bzw. weltkirchlichen Einrichtungen angehört.

Mit dem Konzil unvereinbar

In der Sache selbst verweist Schönborn auf die Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils zur Verfassung der Kirche und zum Bischofsamt. So habe das Konzil „ein letztlich in Christi Stiftung begründetes Verständnis des Bischofs entwickelt (vgl. Lumen Gentium Kap. 3), dessen Maßgabe nicht im geschickten Austarieren von Machtverhältnissen liegt.“ Das Bischofsamt stehe in der Kontinuität der apostolischen Verkündigung und sei mit einer Vollmacht ausgestattet, die mit dem Weihesakrament gegeben ist.

„Deshalb kann es nicht angehen, dass gemischt besetzte Gremien und deren Mehrheitsvoten über das künftige Geschick der Kirche bestimmen. Das ist Aufgabe der Bischöfe als sakramental bevollmächtigter Zeugen des Glaubens“, sagte der Kardinal und unterstrich: „Die persönliche Verantwortung der Glaubensweitergabe kann der Bischof nicht an Gremien delegieren. Daher ist auch die Figur der freiwilligen Selbstbindung der Bischöfe an Beschlüsse von Synodalen Räten mit dem Herzstück der bischöflichen Sendung nicht vereinbar.“

Zudem habe Papst Franziskus in seinem Brief an die Kirche in Deutschland von 2019 den „Primat der Evangelisierung“ betont, weil er darin die vorrangige Aufgabe der Kirche sieht, führte der Kardinal weiter aus und sagte: „Das völlige Fehlen des Themas Evangelisierung im deutschen Synodalen Weg lässt mich daher nach dem Kirchenbild fragen, das hier zum Ausdruck kommt. Es entsteht der Eindruck, dass die Anliegen des Papstes einfach nicht aufgegriffen werden.“ Die Kritik aus Rom beziehe sich „im letzten auf die Defizite in der Rezeption der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils“.

„Es geht nicht um Machtfragen“

Beim aktuellen Konflikt der deutschen Bischöfe mit Rom gehe es daher weder um „Machtfragen“ noch um Disziplinarfragen hielt Schönborn fest. „Vielmehr nimmt Papst Franziskus seine Kernaufgabe wahr, die Einheit im Glauben zu wahren“, weil es um das „Grundverständnis von Kirche“ gehe. Die erste Aufgabe des Papstes sei es, den Glauben der Kirche zu lehren und zu schützen. Mit einer Konstituierung des Synodalen Rates werde das Dogma angetastet, „weil das Verständnis des Bischofs als eines ausführenden Organs synodaler Mehrheitsbeschlüsse nicht mit dem des Konzils vereinbar ist. Dass der Synodale Rat auch mit dem geltenden Recht nicht vereinbar ist, haben die Stellungnahmen aus Rom mehrfach und nachdrücklich in Erinnerung gerufen. Das zu ignorieren, wäre fahrlässig“, so der Kardinal.

Keine Gesprächsbeiträge Roms

Zur Qualität und Verbindlichkeit des aktuellen und der bisherigen Briefe sagte Schönborn: „Man muss es klar sehen: Die wiederholten Aufforderungen des Papstes sind nicht einfach Gesprächsbeiträge in einer Diskussion über Synodalität, es geht um das volle Gewicht des Bischofsamtes cum et sub Petro“, zumal ein Kernpunkt der Verfassung der katholischen Kirche berührt sei. „Die Weigerung einzulenken, wäre klares Anzeichen eines Schismas, das niemand wollen kann“, so der Kardinal. (kap)