Das Kind war am vor einigen Tagen leblos am Spielplatz der Kindertagesstätte im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz gefunden worden. Die Polizei spricht von tragischem Unglücksfall. Nun liegt der Obduktionsbericht vor.

Nach dem Tod eines vierjährigen Mädchens in einer Kindertagesstätte in Deutschland gehen die Ermittler weiter von einem Unfall aus. Laut Obduktionsergebnis sei das Kind an einer Strangulation gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Rheinland-Pfalz am Montag mit. Demnach strangulierte sich die Vierjährige auf einer Rutsche mit einer sogenannten Topfstelze.

Bei dem Kinderspielzeug handelt es sich um mit je einem Band versehene Dosen, auf denen balanciert werden kann. Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen nun, ob in der Kindertagesstätte nahe Ludwigshafen die Aufsichtspflicht verletzt worden sein könnte. Das Mädchen war am vergangenen Donnerstag im Außenbereich der Einrichtung leblos aufgefunden worden. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. (APA/dpa)