Mann stürzt mit Auto aus Tiroler Parkhaus fünf Meter ab

Der PKW landete auf dem Dach, der 73-Jährige wurde eingeklemmt. Einsatzkräfte brachten ihn per Hubschrauber ins Spital.

Ein Pkw hat am Montag im ersten Stock eines Parkhauses in Fügen im Tiroler Zillertal offenbar das Außengeländer durchbrochen und ist rund fünf Meter auf den Vorplatz eines dortigen Supermarktes abgestürzt. Das Auto landete daraufhin auf dem Dach. Der im Wagen befindliche 73-jährige Lenker wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, hieß es in Medienberichten.

Er wurde verletzt mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Der genaue Hergang des Vorfalls war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. (APA)