MAK: Die Ästhetik des Protests

Von historischen Barrikaden zu den Klimaklebern von heute: „Protest/Architektur“ führt vor, wie ziviler Widerstand sich weltweit manifestiert.

Soll die Lobau-Autobahn sogar bis in die Wiener Innenstadt führen? Quer durch die Säulenhalle des Museums für angewandte Kunst? Regt sich dagegen gar kein Protest? Und wie! Nicht nur dagegen: Das riesige Plakat „Lobau-Autobahn: Highway to Hell” führt direkt in eine Ausstellung, in der die aktivistischen Herzen zahlreicher ziviler Widerstandsbewegungen rund um die Welt pochen – auf hohen Waldbäumen, auf Barrikaden in Kairo und in diversen Protestcamps vom Majdan in Kiew bis nach Hongkong.