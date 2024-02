Die Deutsche verlor die Kontrolle und prallte auf der Piste auf. Sie konnte noch reanimiert werden, verstarb später aber im Krankenhaus.

Eine 16-Jährige ist bei einem tragischen Unfall auf einer Freestyle-Schanze in einem Funpark auf der Christlum im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) am vergangenen Freitag ums Leben gekommen. Die Deutsche war über die Schanze gefahren, hatte die Kontrolle verloren und war hart auf die Piste geprallt. Nach einer Reanimation durch einen Notarzt wurde sie in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort verstarb sie am Montag, teilte die Polizei mit. (APA)