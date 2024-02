Ein Mi-8-Helikopter während einer Übung in Belarus. Ein russischer Pilot hatte sich mit einem solchen Hubschrauber in die Ukraine abgesetzt.

Ein russischer Soldat war mit seinem Hubschrauber in die Ukraine geflohen. Jetzt wurde er in Spanien erschossen aufgefunden.

Es war ein gewagtes Unterfangen: Mit seinem Mi-8-Hubschrauber flog der russische Pilot über die Grenze und landete ihn auf einem ukrainischen Militärflughafen. Der ukrainische Geheimdienst feierte den Coup. Umgerechnet 460.000 Euro soll der russische Soldat für seine waghalsige Aktion im vergangenen August erhalten haben. Doch nun traf ihn offenbar die Rache des Kreml. Der Pilot sei in einer Tiefgarage in Spanien tot aufgefunden worden, berichten ukrainische und spanische Medien. Der Körper des Mannes sei mit Kugeln durchlöchert worden.

Spaniens Behörden gaben zunächst nur spärlich Informationen zu dem Fall preis. Vom ukrainischen Geheimdienst kam jedoch eine Bestätigung, dass der übergelaufene Pilot tot sei. Und Sergej Naryshkin, Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, sagte am Dienstag: Der Pilot sei bereits eine „moralische Leiche“ gewesen, in dem Moment, in dem er sein „Verbrechen“ geplant habe.

