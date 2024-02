Onlinedienst X sperrt kurzzeitig Konto von Nawalnys Witwe

Julia Nawalnaja kündigte an, den Kampf ihres Mannes weiterzuführen.

Julia Nawalnaja kündigte an, den Kampf ihres Mannes weiterzuführen. Reuters / Maria Vasilyeva

Ohne Angabe von Gründen wurde die Frau des verstorbenen Kreml-Kritikers auf X gesperrt. Ebenso wortlos wurde ihr Account wieder freigegeben.

Der Onlinedienst X (vormals Twitter) hat das Konto der Witwe des in der Haft gestorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny am Dienstag gesperrt. Auf dem erst am Vortag eingerichteten Konto von Julia Nawalnaja erschien der Hinweis: „Konto gesperrt. X sperrt Konten, die unsere Regeln verletzen“. Nähere Angaben wurden zu den Gründen zunächst nicht gemacht. Ebenso ohne weiteren Angaben wurde dieser auch wieder freigeschaltet.

Der Dienst steht seit der Übernahme durch Elon Musk in der Kritik. Auch die EU hat eine formale Untersuchung eingeleitet. Vor allem wegen Hasspostings und Antisemitismus. (APA/DPA)