Stefan Rahmstorf: Wichtiger als das, was sich geändert hat, ist das, was bestätigt wurde: Wir sehen zum ersten Mal in einem wirklich hochauflösenden globalen Ozean-Atmosphärenmodell, das es diesen Kipppunkt wirklich so gibt, wie wir es früher in einfacheren Modellen gesehen haben. Das ist eine extrem aufwendige Computersimulation, und hat auf einem Höchstleistungsrechner im holländischen Super-Computing-Zentrum ein halbes Jahr gedauert. Es ist beruhigend, dass die Wissenschaft bisher richtig war. Für die Menschheit ist es eher beunruhigend.