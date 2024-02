Die Eisbären wollen lieber Roboter sein

E. T. A. Hoffmanns Schauermärchen „Der Sandmann“ mit Musik von Oliver Welter.

„Der Sandmann“ ist eine der schaurigsten Erzählungen der deutschen Romantik: Für den jungen Nathanael bricht die Welt gleich doppelt zusammen. Der Mann, den er für den Mörder seines Vaters gehalten hat, entpuppt sich als Doppelgänger, die von ihm verehrte Olimpia als Puppe. Kein Wunder, dass er zusammenbricht: Er verfällt dem Wahnsinn, schließlich stürzt er sich in den Tod.

Dieses Grundgerüst belässt Regisseur Bernd Liepold-Mosser, mit einigen Adaptionen, schließlich will er ja ein „Schauermärchen 4.0“ zeigen. Da wird vor allem Olimpia zum batteriebetriebenen Roboter, allerdings im goldenen Kleid. Michaela Kaspar spielt sie mit eckigen Bewegungen und elektronisch verzerrter Stimme gehörig unheimlich. Ihr Widerpart, die brave Clara, Nathanaels alte Liebe, gespielt von Lisa Schrammel, singt dagegen klar und angenehm, auch wenn sie ihre Wut auf den Untreuen in einer Rocknummer à la Joan Jett auslässt. Oliver Welter (Naked Lunch) hat die Musik für das futuristische Musical beigesteuert, die er auch selbst auf der Bühne performt.

Wohl in Anspielung auf den NDW-Song „Eisbär“, treten vier Eisbären auf, die sich aber als gar nicht so klischeehaft kalt und gefühllos herausstellen: Sie sehnen sich nur nach einer Maschinenexistenz, in der sie ihre Batterien neu aufladen können. Ein Mann im lila Ganzkörperanzug singt über den „Dance of Madness“, ein Koch erklärt den Transhumanismus. Diesen hat Olimpia erreicht: Sie ist für Nathanael nur mehr eine schöne, apathische Erscheinung und sagt zu ihm nur mehr ab und zu „Ach!“, was ihn freut, weil er eh lieber selbst redet. Als Roboter hätten sie es alle leichter gehabt. Dann hätten wir aber auch ein originell inszeniertes Drama versäumt.