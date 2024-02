Deutschland trauert um WM-Held Andreas Brehme, der einst einen der wichtigsten Elfmeter überhaupt verwandelte. Über die hohe Kunst des Penaltyschießens – und den schmalen Grat zwischen Ruhm und Versagen.

Es war der wichtigste Elfmeter der deutschen Fußballgeschichte. WM-Finale 1990 im Stadio Olimpico von Rom, man ist Maradonas Argentinien überlegen, doch es steht noch immer 0:0, als in der 85. Minute ein nicht unumstrittener Elfmeterpfiff für Deutschland ertönt. Kapitän Lothar Matthäus will nicht schießen, Rudi Völler kommt als Gefoulter nicht infrage, also marschiert Linksverteidiger Andreas Brehme zum Elfmeterpunkt. Über 73.000 Zuschauer im Stadion halten den Atem an, dazu allein in Deutschland knapp 30 Millionen vor den TV-Bildschirmen, schließlich ist Argentiniens Goalie Sergio Goycochea als Elfmeterkiller gefürchtet.