1,4 Millionen Palästinenser aus dem Gazastreifen sind an die Grenze zu Ägypten geflohen. Was werden sie tun, wenn Israel auch hierher vorrückt? Sie erzählen sie von ihrer Angst, dem Tod und der Traurigkeit gebrochener Menschen.

Man kann sie kaum als Zelte bezeichnen. Es sind eher improvisierte Verschläge mit Plastikplanen, die die Menschen am Rande der Stadt Rafah zu Hunderten aufgebaut haben – in dieser letzten Sackgasse des Gaza-Krieges. Mehr Süden gibt es nicht, in den sie fliehen können. Vor ihnen operiert die israelische Armee in Khan Yunis auf der Suche nach den Verstecken der Hamas, hinter ihnen liegt Ägyptens Grenzwall.