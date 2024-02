Lehrpläne: Lesen, Schreiben, Rechnen... Informatik?

Experten fordern einen Ausbau des Informatik-Unterrichts an der AHS-Oberstufe. Einen Lehrplanentwurf gibt es bereits, die Umsetzung lässt auf sich warten.

„Fake News erkennen“, das ist spätestens seit der Coronapandemie vielen Schülern, Eltern und Lehrkräften besonders wichtig, wenn es darum geht, sich gut durch den digitalen Raum zu bewegen. Die Kriegssituationen in der Ukraine und im Nahen Osten haben die Brisanz dieses Themas zusätzlich verstärkt.

Doch der Umgang mit Informationstechnologien beinhaltet noch viel mehr – zu wissen, wie Algorithmen funktionieren, etwa, oder auch tatsächliche technische Fähigkeiten. Darauf soll auch im Unterricht der Oberstufen der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) zukünftig stärker Rücksicht genommen werden.

Aktuell verhält es sich so: Die digitale Grundbildung ist seit diesem Schuljahr bereits Pflichtfach in der AHS-Unterstufe und der Mittelschule. Dabei sollen digitale Kompetenzen und Medienbildung vermittelt werden. Für Schülerinnen und Schüler, die als Absolventen der Digitalen Grundbildung aus der Unterstufe kommen, werden dann erweiternde und vertiefende Lehrinhalte geboten. Da es sich um einen Rahmenlehrplan handle, böten diese Themenfelder „vielfache Anknüpfungsmöglichkeiten an die Digitale Grundbildung der Unterstufe und zugleich die Möglichkeit zu evaluieren, welche Weiterentwicklungen im Bereich Informatik und Digitale Bildung in einem weiteren Schritt sinnvoll und notwendig sind“, heißt es aus dem Bildungsministerium.

Erweiterung auf vier Stunden?

Der Lehrplan der AHS-Oberstufe sieht aktuell zwei Stunden Informatik als Pflichtfach in der fünften Klasse vor. Daraus könnten zukünftig aber mehr werden. Der „Presse“ liegt ein Informatik-Lehrplanentwurf aus dem November 2023 vor. Darin sind vier Stunden Informatik, aufgeteilt auf die vier Jahre Oberstufe, vorgesehen. Nur: Wie weit man bei der Umsetzung der entsprechenden Verordnung ist, das weiß niemand. Auch das Bildungsministerium lässt die Frage nach dem Zeithorizont auf Anfrage unbeantwortet.