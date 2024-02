Wie Putins Schergen einen Überläufer in Spanien eliminierten

Maxim Kuzminov ist samt Kampfhubschrauber in der Ukraine gelandet - und nun in Spanien verstorben.

Ein junger Hubschrauberpilot war spektakulär samt Kampfhubschrauber in die Ukraine geflüchtet. Ein halbes Jahr gelang es Kuzminov, sich zu verstecken. Eine neue Identität schützte ihn nicht vor Auftragskillern. In Spanien wurde er ermordet.

Madrid. Dissidenten, Kritiker, Deserteure – die Liste der Putin-Opfer wird immer länger. Nun wurde bestätigt, dass der russische Hubschrauberpilot Maxim Kuzminov, der sich 2023 mit seinem Helikopter in die Ukraine absetzte, in Spanien ermordet wurde. Seine Leiche wurde an der Costa Blanca gefunden. Der russische Geheimdienst, der im Auftrag des Präsidenten Wladimir Putin Jagd auf Abtrünnige macht, dürfte hinter der Ermordung stehen. „Dieser Verräter“, fabulierte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Naryschkin, „ist in dem Moment zu einer moralischen Leiche geworden, als er sein schmutziges und schreckliches Verbrechen plante.“