USA rücken in der UNO von Israel ab

Washington plädiert in UNO erstmals für „einstweilige“ Feuerpause und erhöht so den Druck auf den Verbündeten.

„Sofortige Waffenruhe“ oder „schnellstmögliche vorübergehende Waffenruhe“: Zwischen diesen Nuancen, die indessen in der Kriegszone des Nahen Ostens eine unmittelbare Wirkung entfalten können, spielte sich am Dienstag im UN-Sicherheitsrat in New York die Abstimmungsschlacht auf dem diplomatischen Parkett ab. Ersteren Entwurf zum Gaza-Krieg brachte Algerien ein, den zweiten die USA.

Mit ihrem Vetorecht hat Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, die algerische Vorlage für eine UN-Resolution umgehend zur Makulatur erklärt. Zweimal hatten die USA eine derartige Resolution, die gegen den Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen gerichtet ist, abgeschmettert. Einmal enthielten sie sich.

Washingtons Kurswechsel