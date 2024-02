Nach dem Angriff im September: Kosovarische Polizei in Banjska.

Nach dem Angriff im September: Kosovarische Polizei in Banjska. Reuters / Ognen Teofilovski

Ein bewaffneter serbischer Kommandotrupp hatte im September die kosovarische Polizei im Norden des Kosovo angegriffen. Jetzt stellt Serbiens Präsident Aleksandar Vučić eine Anklage in diesem Fall in Aussicht.

Fast fünf Monate nach dem Angriff eines bewaffneten serbischen Kommandotrupps auf die kosovarische Polizei im Norden des Kosovo hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić eine Anklage in diesem Fall in Aussicht gestellt. Gegenüber dem TV-Sender RTS erklärte Vučić am Dienstagabend, dass die Anklage „auf bestimmte Straftaten entsprechend dem Gesetz“ lauten werde. Wie er weiter präzisierte, dürfte es sich dabei um die „Auslösung allgemeiner Gefahr“ handeln.

Vučić zufolge dürfte die Anklage gar nicht anders lauten, weil sich die Angeklagten auf die UNO-Resolution 1244 aus dem Jahr 1999 berufen könnten, in der Kosovo als Bestandteil Serbiens behandelt wurde und sie behaupten könnten, dass sie ihr Land und die Verfassung zu verteidigen hätten. Die einstige südserbische Provinz hatte 2008 ihre Unabhängigkeit verkündet, die von Belgrad nach wie vor abgelehnt wird. Die UNO-Resolution 1244 ist wegen des Vetos Russlands im UNO-Sicherheitsrat weiterhin in Kraft. Die Auslösung allgemeiner Gefahr wird in Serbien mit Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren geahndet.

Zwei Polizisten getötet

Bei dem Zwischenfall im nordkosovarischen Dorf Banjska waren am 24. September zwei kosovarische Polizisten getötet worden. Auch drei serbische Angreifer waren dabei ums Leben gekommen. Die alleinige Verantwortung für den Angriff hatte daraufhin der kosovo-serbische Politiker und Geschäftsmann Milan Radoicic übernommen. Der frühere Vizevorsitzende der Belgrad-treuen Serbischen Liste, der führenden Partei der Kosovo-Serben, hält sich seitdem in der serbischen Hauptstadt auf.

Gegenüber RTS sagte Vučić, dass er am Dienstag in einem Telefongespräch das Thema Banjska auch mit EU-Ratspräsident Charles Michel besprochen habe. Nach kürzlichen Angaben der kosovarischen Behörden wurden nach den Schießereien in Banjska Waffen und Militärausrüstung für bis zu 400 Kämpfer beschlagnahmt. (APA)