Mehrere hundert Fans kamen zu dem Laden in Favoriten. Dabei blockierten sie auch den Verkehr. Die Polizei musste anrücken.

Der Friseurbesuch des bekannten Rappers Shabab hat am späten Dienstagnachmittag zu einem Auflauf in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten geführt. Mehrere hundert Menschen erschienen vor dem Geschäft und blockierten sowohl den Individualverkehr als auch die Straßenbahn, so Polizeisprecher Mattias Schuster. Die Exekutive erreichte mit Durchsagen, dass sich die Menschenmenge wieder auflöste und die Strecke für den Verkehr frei wurde.

Auslöser war wohl ein Posting des Friseurs auf Social Media über den Besuch des in der türkischen Community sehr beliebten Shabab. 300 bis 450 Menschen brachen daraufhin zu dem Geschäft auf. Die Versammlung verlief glimpflich. Die Polizei nahm allerdings einen 15-Jährigen vorübergehend fest: Er verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv, stieß andere Menschen herum und schimpfte. Ihm werden unter anderem öffentliche Anstandsverletzung und ungebührliche Lärmerregung vorgeworfen. Dazu wurden mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt. (APA)