Geflüchtete aus der Ukraine: Endstation Österreich?

70.000 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Österreich. Und rund 1000 kommen nach wie vor jedes Monat hier noch an. Sie warten auf Perspektiven.

Vor zwei Jahren dachte wohl niemand, dass es so lange dauern würde. Am aller wenigsten die Frauen und Kinder selbst, sie waren es vor allem, die in den ersten Tagen des Angriffskrieges nach Österreich gekommen sind. Ein paar Wochen, maximal Monate? Die meisten von ihnen sind noch immer da. Wie geht es ihnen heute? Wie sieht ihre Perspektive aus?

Aktuell, die Zahlen sind aus dem Jänner, sind in Österreich 69.843 Menschen ukrainischer Staatsbürgerschaft gemeldet. Rund 5000 davon waren schon vor Kriegsausbruch in Österreich, sagt Andreas Achrainer, der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung und Chef der Bundesbetreuungsagentur BBU. Diese Zahl, sagt er, sei schon länger stabil. Dabei kommen nach wie vor monatlich 1000 Menschen aus der Ukraine nach Österreich. Sie kommen entweder neu, in Bussen oder Zügen, aus der Ukraine, oder, sie waren schon in Österreich, wollten zurück und kommen doch wieder. Weil es auch Ausreisen gibt, sei die Zahl 70.000 sehr stabil.

Je länger der Krieg dauert, umso eher schwindet die Hoffnung, zurück zu kehren. „Am Anfang gab es Statistiken, denenzufolge die Hälfte sagte, sie wollen schnell zurück. Zuletzt haben Umfragen gezeigt, dass 70 Prozent nicht wissen, wie es weitergeht“, sagt Achrainer. Das spiegle das „Wartedilemma“ wider. „Sie wissen nicht: Soll ich mir hier eine Existenz aufbauen, auf die Rückkehr hoffen? Wesentlich ist, die Menschen zu begleiten, ihnen mitzugeben: Egal wie es weitergeht, was ihr euch hier an Qualifikation aneignet, werdet ihr in Österreich genauso brauchen wie in der Ukraine.“

Warten als Inaktivitätsfalle