Der ORF hielt am Montag und Dienstag die Betriebsratswahl im Bereich Generaldirektion ab. Dieser ist auch eine maßgebliche Größe im ORF-Zentralbetriebsrat.

Im ORF sind am Montag und Dienstag die Betriebsratswahlen im Bereich Generaldirektion abgehalten worden. Dabei waren 691 Personen wahlberechtigt. Bei einer Wahlbeteiligung von rund 79 Prozent sicherte sich die Liste „MitWirkung - Konrad & Team“ mit 37,5 Prozent der gültigen Stimmen den Wahlsieg und vier der zehn Mandate, wie aus einer der APA vorliegenden Mail hervorgeht. In dieser Liste ist der bisherige Betriebsratschef der Generaldirektion, Konrad Mitschka, vertreten, wie auch der „Standard“ berichtete. „Die Unabhängigen“ kamen auf 31,3 Prozent und drei Mandate. Die restlichen drei Mandate gingen an „Aktion Zukunft“ (27,3 Prozent), während die Liste „Klartext“ mit rund 4 Prozent leer ausging.

Der Bereich Generaldirektion ist eine maßgebliche Größe im ORF-Zentralbetriebsrat, da nun auch die Journalisten des ORF diesem Bereich zugeordnet sind, seit sie im neuen multimedialen Newsroom am Küniglberg arbeiten. Der Zentralbetriebsrat entsendet fünf Mitglieder in den 35-köpfigen ORF-Stiftungsrat, der etwa den ORF-Generaldirektor bestellt und über wichtige Unternehmensentscheidungen abstimmt. (APA)