Kakaopreis steigt auf Rekordhoch

Der Preis für Kakao ist an der Börse in London auf ein Allzeithoch geklettert.

Händler erklärten den Preisanstieg mit einer Dürre- und Hitzeperiode im Anbaugebiet Elfenbeinküste. Das könnte die Vorhersagen für Versorgungsengpässe noch verschlimmern.

Der Preis für Kakao ist an der Börse in London auf ein Allzeithoch geklettert. Der Mai-Kontrakt verteuerte sich bis auf 4944 Pfund (5772 Euro) je Tonne. Der US-Future für den Schokoladen-Rohstoff stieg in New York um mehr als drei Prozent auf 5810 Dollar (5379 Euro) je Tonne. Händler erklärten den Preisanstieg mit einer Dürre- und Hitzeperiode im Anbaugebiet Elfenbeinküste.

Das könnte die Vorhersagen für Versorgungsengpässe im Jahr 2023/24 noch verschlimmern. Nach momentanen Prognosen wird mit einem Defizit von rund 500.000 Tonnen gerechnet.(APA/Reuters)