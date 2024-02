Starbucks bietet Kaffee mit Schweinefleischgeschmack in China an

Darf es ein bisserl Schweinefleisch zum Kaffee sein? Starbucks neue Kreation zum chinesischen Neujahrsfest erntet zwiegespaltene Reaktionen.

Caramel, Cookies & Cream, Strawberry, Pumpkin Spice und Schweinefleisch: So fein klingen die Sorten der Kaffeekette Starbucks. Na gut, letztere Sorte ist in Österreich bislang nicht erhältlich und klingt wohl auch nur für manches Ohr gut. Die recht ungewöhnliche Geschmacksrichtung kommt in China anlässlich des Neujahrsfestes, einer der größten jährlichen Feiertage des Landes, auf den Markt, sie heißt „Abundant Year Savory Latte“.

Für den Neuzugang auf der Getränkekarte wird Espresso mit der Sauce aus geschmortem Schweinefleisch vermischt und mit aufgeschäumter Milch verlängert. Garniert wird der Kaffee mit noch einer Portion Schweinefleisch-Sauce und einem Stück Schweinebrust am Spieß. Starbucks selbst beschreibt das Getränk als „interessant“, die Nutzer chinesischer Social-Media-Plattformen sind uneins. Wegen des „einzigartigen“ Geschmacks dürfte die Kombination aber in einzelnen Filialen schnell ausverkauft gewesen sein, das berichteten jedenfalls nationale Medien.

Mit der Kreation will Starbucks „traditionelle Neujahrsbräuche“ mit Kaffee verbinden – geschmortes Schweinefleisch wird an den Neujahrsfesten in China häufig serviert – und „unerwartete herzhafte und süße Aromen“ kreieren. Unerwartet sind sie allemal. 68 Yuan kostet die Überraschung für die Geschmacksknospen, umgerechnet in etwa neun Euro. Außerhalb von China wird sie wohl nicht erhältlich sein, und auch dort nur vorübergehend. (red.)