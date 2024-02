Die Ukraine und ihre Menschen sind uns ein Vorbild

Zwei Jahre Krieg gegen die Ukraine. Nur gemeinsam können wir dem zerstörerischen Angriffskrieg Russlands Einhalt gebieten.

Seit geraumer Zeit sind unsere Blicke auf die Ukraine gerichtet, ein autonomes, freies Land in Europa, das sich gegen den durch nichts provozierten Überfall des russischen Aggressors zur Wehr setzt. Eine Auseinandersetzung, die nicht nur die Ukraine betrifft, mit der uns historisch und kulturell so vieles verbindet, sondern das gesamte freie Europa.

Die Ukraine ist ein Bollwerk gegen den Feldzug der Barbarei und der menschenverachtenden Willkür, mit denen Putin das freie Europa in die Knie zwingen möchte. Das dürfen wir nicht zulassen, sondern müssen uns mit allen Kräften zur Wehr setzen. Das bedeutet, die Ukraine in ihrem Kampf, der auch der unsere ist, bedingungslos zu unterstützen. Wer meint, dieser existentielle Konflikt gehe ihn nichts an, schlägt sich, ob willentlich oder nicht, auf die Seite der menschenverachtenden Diktatur und Unfreiheit.

Es ist nicht die Ukraine, die heute ihre Zugehörigkeit zum freien Europa unter Beweis stellen muss, sondern umgekehrt: Wir müssen zeigen, dass wir ein Europa verdienen, für das unsere ukrainischen Nachbarn und Freunde unsägliche Opfer und Leiden erbringen.

Nur gemeinsam, im gemeinsamen Kampf können wir dem zerstörerischen Angriffskrieg Russlands Einhalt gebieten. Die Ukraine und ihre Menschen sind uns darin ein großes Vorbild.

Dafür stehen wir tief in ihrer Schuld.

Martin Pollacks Appell, unterzeichnet von den PreisträgerInnen des Theodor Kramer Preises für Schreiben im Widerstand und im Exil

Georg Stefan Troller

Renate Welsh

Nahid Bagheri-Goldschmied

Gerhard Oberschlick

Meral Şimşek

Gerhard Scheit

Tanja Maljartschuk

Herbert Kuhner

Stefan Horvath

Lore Segal

Explizit gebeten, ihre Unterschrift unter den Appell zu setzen, auch wenn sie keine TKG-PreisträgerInnen sind, haben:

Irmgard Kuhner und Primavera Driessen Gruber

Schriftsteller Martin Pollack, Theodor Kramer Preisträger von 2019, ist ein profunder Kenner der Geschichte Ost- und Mitteleuropas. Er erkannte als einer der wenigen „im Westen“ bereits 2014 in seinem Essay „Abducken und Kopfeinziehen. Über die Macht der Lügen“: „Da hört man schon die Rechtfertigung für einen Feldzug heraus, mit dem sich Putin wieder holen möchte, was das große Russland beim Zerfall der Sowjetunion verloren hat.“ Und er fragte: „Werden die westlichen Intellektuellen auch dann weiterhin Verständnis äußern und davor warnen, Putin in die Ecke zu treiben? [...]

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, muss Europa, muss die Welt Putin auf der Stelle energisch entgegentreten, um seine Ambitionen zu stoppen. Sonst droht ein böses Erwachen.“ (Euromaidan. Was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Hg: Juri Andruchowytsch. Berlin: Suhrkamp Verlag 2014, S. 173-182)

Übersetzung ins Ukrainische von Ganna Gnedkova:

Україна та її народ для нас — взірець для наслідування

Звернення лауреатів Премії імені Теодора Крамера за письмо опору та вигнання із закликом допомогти Україні в її спротиві

Вже деякий час наша увага прикута до України, незалежної, вільної країни в Європі, яка захищається від неспровокованого вторгнення російського агресора. Це протистояння зачіпає не лише Україну, з якою ми маємо так багато спільного історично та культурно, але й усю вільну Європу.

Україна є оплотом проти кампанії варварства і нелюдської деспотії, за допомогою якої Путін хоче поставити вільну Європу на коліна. Ми не повинні дозволити цьому статися, ми повинні захищатися всіма силами. Це означає беззастережну підтримку України в її боротьбі, яка є також і нашою боротьбою. Кожен, хто вважає, що цей екзистенційний конфлікт не є його справою, стає на бік нелюдської диктатури та несвободи, свідомо чи ні.

Не Україна повинна сьогодні доводити, що вона належить до вільної Європи, а навпаки: ми повинні показати, що ми заслуговуємо на Європу, за яку наші українські сусіди і друзі несуть невимовні жертви і страждання.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити руйнівну агресивну війну Росії. Україна та її народ — це великий приклад для нас.

Ми в глибокому боргу перед ними за це.

Мартін Поллак, вересень 2023 року

Reaktionen senden Sie bitte an: debatte@diepresse.com