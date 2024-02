Metal-Band Slayer verkündet überraschend Comeback

Fünf Jahre nach dem Abschied: Die US-Band tritt wieder auf – zwei Festivals in den USA wurden bereits bestätigt.

„Es erwischt dich, wenn du es am wenigsten erwartest.“ Diese Worte von Slayer-Sänger und Bassist Tom Araya leiten ein Video ein, in dem verkündet wird, dass die Band sich wieder vereint hat und fast fünf Jahre nach dem Abschied wieder auf der Bühne stehen wird. Im September wird die legendäre Thrash-Metal-Formation in Chicago und in Louisville bei Festivals als Headliner spielen. Ob weitere Auftritte geplant sind, ist noch unklar. So wie auch, ob es neue Musik der US-Band geben wird.

Die Verkündung der Reunion kam überraschend. Erst kürzlich hatte Gitarrist Kerry King ein Soloprojekt vorgestellt, dessen Album im Mai erscheinen soll und dabei gemeint, dass zwischen ihm und Frontmann Tom Araya seit dem Abschiedskonzert im November 2019 Funkstille herrsche. (King wird mit seinem Soloprojekt übrigens auch im Juni beim „Nova Rock“-Festival in Nickelsdorf auftreten.)

„Wir haben das vermisst“

„Nichts ist damit vergleichbar mit den 90 Minuten, wenn wir auf der Bühne live spielen und diese intensive Energie mit den Fans teilen“, wird Araya medial zitiert. „Und um ehrlich zu sein, wir haben das vermisst.“

Das bislang letzte Slayer-Album „Repentless“ erschien 2015. Slayer gelten als Pioniere des Thrash Metal. (eko)