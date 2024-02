Hotel Astoria: Ein Jugendstil-Juwel kehrt zurück

Das 1912 eröffnete Hotel Astoria in der Innenstadt wird gerade renoviert und umgebaut und soll im Frühling wieder eröffnen.

Seit mehr als einem Jahr ist das traditionsreiche Hotel Astoria Wien geschlossen. Nach einem Facelift wird das 111 Jahre alte Haus in der Kärntner Straße demnächst wieder eröffnen. Im März bekommt Wien mit dem „The Hoxton“ zudem ein weiteres Hotel.

Als das Hotel Astoria im Jahr 1912 in der Wiener Innenstadt eröffnete, galt es als das modernste Hotel Wiens: 32 Kronen kostete damals eine Übernachtung in einem Doppelzimmer mit Bad und Toilette, ein Zimmer für die Dienerschaft konnte man um sechs Kronen dazu buchen.

Das Flair das Luxushotels, in dem etwa auch die gesamte „Dritte Mann“-Filmcrew während der Dreharbeiten wohnte, hat sich das Astoria – trotz viel Konkurrenz an gehobenen Häusern in der Stadt – bis heute bewahrt. Nun hat das Jugendstil-Haus ein Facelift bekommen, weshalb es seit Jänner 2023 geschlossen ist, demnächst soll es nun runderneuert wieder eröffnen.

Das eleganteste Haus der Stadt

.„Es war für uns eine Überraschung, mitten in Wien ein so gut erhaltenes Art-Deco Ensemble vorzufinden“, sagt der Architekt Erich Bernard, der mit seinem Büro BWM für die Renovierung verantwortlich ist. „Das Hotel Astoria war zur Zeit seiner Erbauung 1912 das modernste und eleganteste Haus der Stadt. Unsere Sorgfalt galt den Spuren und historischen Elementen aus der Entstehungszeit.“

So wurde das Jugendstil-Mobiliar und viele Originalelemente umfassend revitalisiert. Es wurden aber auch zahlreiche Wände entfernt und Räume verbunden. Auch die Lobby wurde renoviert, die Astoria Bar neugestaltet. Diese steht natürlich nicht nur den Hotelgästen offen, sondern auch allen Wienerinnen und Wienern, und wird auch tagsüber geöffnet sein. Anbieten will man dort Getränke mit Originalrezepten aus den 1920er Jahren. Insgesamt kostete der Umbau 15 Millionen Euro.

Derzeit ist das Hotel noch eine ziemliche Baustelle, in wenigen Wochen aber sollen die ersten Gäste einchecken. „Das Hotel Astoria ist ein Juwel der Wiener Gründerzeit“, sagt Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender des Verkehrsbüro Group, zu der das Hotel seit 1978 gehört. Die Renovierung ist eine Hommage an die Vergangenheit und eine Investition in unsere Zukunft. Besonderes Augenmerk legen wir auf den Erhalt der historischen Art Deco Substanz des Hauses.“

The Hoxton kommt nach Wien

Übrigens: Im März bekommt Wien einen Hotel-Neuzugang: Im ehemaligen, von Carl Appel entworfenen Gewerbehaus im dritten Bezirk (unweit des Hotel Intercontinental) eröffnet die britische Hotelmarke „The Hoxton“ ihre Wien-Dependance mit 196 Zimmern. Das Hotelrestaurant ist laut Aussendung ein „von Paris inspiriertes Bistro mit NYC-Charakter“, im Souterrain wird sich die Cocktailbar „Salon Paradies“ befinden, auf dem Dach soll die Rooftop-Bar Caya Coco tropisches Flair in den dritten Bezirk bringen.