Zugausfälle bei S80 wegen Sanierung von März bis Juli

Passagiere der S80 müssen ab März auf anderen Verkehrsmittel ausweichen. Martin Juen via www.imago-images.de

Zwischen Wien Hauptbahnhof und Aspern Nord fahren von Anfang März bis Anfang Juli keine Züge. Auf der Strecke Hütteldorf - Hauptbahnhof fallen sie an vier Wochenenden aus.

Die Schnellbahnlinie 80 wird heuer saniert. Sie erhält neue Gleise sowie modernisierte Brücken und Bahnsteige. In Wien fallen von März bis Juli deshalb Züge abschnittsweise aus.

Konkret heißt das: Zwischen Wien Hauptbahnhof und Aspern Nord fahren von 4. März bis 1. Juli keine Züge. Fahrgäste können auf die Linien REX8, REX81 und R81 ausweichen. Zwischen Hütteldorf und Hauptbahnhof fallen die Züge an folgenden vier Wochenenden aus:

23. März bis 25. März

11. Mai bis 13. Mai

18. Mai bis 21. Mai

1. Juni bis 03. Juni

Ersatzweise werden ÖBB-Tickets in bestimmten Abschnitten von den Wiener Linien anerkannt. Genauere Informationen dazu erhält man hier.

Neue Brückenhölzer und Schienen

Im Zuge der Arbeiten werden zwischen den Stationen Wien Heidestraße und Wien Stadlau mehrere Kilometer Gleise erneuert. Auf der Stadlauer Ostbahnbrücke zwischen Praterkai und Stadlau tauschen die ÖBB die Brückenhölzer und Schienen aus. Außerdem erneuert das Unternehmen den Korrosionsschutz an mehreren Brücken, wie zum Beispiel an jenen über den Donaukanal oder die Neue Donau. Modernisiert werden auch die Bahnsteige am Bahnhof Wien Praterkai. Die ÖBB weisen darauf hin, dass es im Zuge der Arbeiten auch nachts etwas lauter werden kann. (red.)