Der Grieche riss unter anderem eine Christusfigur vom Kreuz und stahl Teile einer Monstranz. Sein Vater fand die gestohlenen Sachen und brachte sie mit seinem Sohn der Kirche zurück.

Ein 22-Jähriger hat nach einem Vandalenakt in der Pfarrkirche von St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) am Dienstag die gestohlenen Gegenstände einen Tag später zurückgebracht. Der Grieche wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen und mittlerweile auf freiem Fuß angezeigt. Sein Vater hatte die Gegenstände in der Wohnung gefunden. Der 22-Jährige gab an, aus Langeweile gehandelt zu haben.

Die entwendeten Gegenstände wurden allesamt sichergestellt und befanden sich nun wieder im Besitz der Kirche, teilte die Polizei mit. Der Täter hatte Edelsteine von der Monstranz abgebrochen, eine Christusfigur vom Kreuz gerissen sowie die sogenannte Lunula - die sichelförmige Halterung für die Hostie in der Monstranz - gestohlen. Auch eine Osterkerze sowie eine Hostie waren entwendet worden. Darüber hinaus beschädigte der junge Mann eine Engelsfigur und ein Seitenaltar. Die Höhe des Sachschadens war am Donnerstag weiter unbekannt. (APA)