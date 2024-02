Rezept für Morgh e Kababi (Huhn mit Safran)

Ein liebevolles Rezept aus Persien, ein saftiger Pinot Noir aus Neuseeland und ein Felsenbirnen-Kompott aus eigenem Anbau. Unsere Gourmet-Tipps der Woche auf einen Blick.

Morgh e Kababi (Huhn mit Safran) - Rezept für 4 Personen

2 rote Zwiebeln, mittelgroß

2 Knoblauchzehen

4 Hähnchenschenkel, ohne Haut

2 Zitronen, groß, Saft ausgepresst

7 Stängel Thymian, frisch

3 EL Safranwasser

6 EL griechisches Joghurt, 10 % Fett

4 EL Olivenöl

Salz

schwarzer Pfeffer, gemahlen

Zubereitung: Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Hähnchenschenkel mit Zwiebeln, Knoblauch, Zitronensaft, Thymian, Safranwasser, Joghurt, Öl und je 1 gestr. EL Salz und Pfeffer vermengen. In dieser Marinade über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Hähnchen im Ofen zunächst bei 200 °C (Umluft) 50 Minuten garen. Anschließend herausnehmen, die Temperatur auf 270 °C (Oberhitze) erhöhen und die Schenkel für 10 Minuten wieder in den Ofen schieben.

Die Zwillingsschwestern Forough und Sahar Sodoudi haben ein Motto: „Entweder mit Liebe oder lieber nicht.“ Das sollte man sich wohl auch zu Herzen nehmen, wenn man ihr neues Kochbuch „Hier fließt die Liebe. Persische Küche“ zur Hand nimmt. Die Autorinnen betreiben in Berlin das „Culture and Food Lab“. 35 Euro. Brandstätter Verlag

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Mit Neuseeland verbinde ich ja Weine streng nach Vorschrift. Da wird nichts dem Zufall überlassen: perfekte Technik, perfektes Marketing, perfekter uniquer Stil. Oft schon fast zu perfekt. ­Immerhin haben die Weine einen Wiedererkennungswert. Doch jüngst habe ich einen neuseeländischen Pinot Noir ge­trunken, der so europäisch ist wie nur was. ­Felton Road heißt das Weingut in Bannockburn, der südlichsten Weinregion der Erde. Und das einzige Europäische daran ist der Besitzer. Der Engländer Nigel Greening hat das Weingut vor einem Vierteljahrhundert übernommen – und daraus eine Schatzkammer gemacht. Mittlerweile produziert das Weingut biodynamisch. Was bei uns quasi zum guten Ton gehört, soll in Neuseeland etwas heißen. Biodynamik ist für einen Neuseeländer, als würde er auf einem fliegenden Teppich durch den Weingarten ackern. Egal. Felton Road ist anders. Und sensationell gut. Der Pinot Noir ist ein saftiger, konzentrierter und dennoch leichtfüßiger Rotwein.

Felton Road, „Pinot Noir Bannockburn 2021“, kostet 49,99 Euro bei Wein&Co

Lebensmittel der Woche vom Bachfeldhof

Das Marchfeld ist ja bekannt für seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Ebendort hat sich auch der Bachfeldhof angesiedelt und verkauft Freilandeier sowie Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen oder Zwetschken. Im Winter ist es dann eher das weiterverarbeitete Obst, das über den Verkaufstresen wandert. So vermengt man die selbst angebauten Zwetschken mit etwas ­Zucker und Kuvertüre etwa zur Marmelade oder macht Apfelmus oder Saskatoon (also Felsenbirnen)-Kompott. markta.at

Schönes für den Tisch von Jean Jullien

Der französische Grafikdesigner Jean Jullien unterhält seine Gefolgschaft in den sozialen Medien schon seit Jahren mit humorvollen Illustrationen. Hier und da sind diese auch käuflich zu erwerben, in einer Kooperation mit Case Studyo etwa auf Teller gedruckt. Diese kann man dann auch gleich als Stimmungsanzeiger zweckentfremden. Erhältlich zum Beispiel auf soldart.com

Ausgehen: „Feasts & Frames Vol. 3“

Mit „Feasts & Frames“ verbinden Shirin Kallenbach, Clemens Sperl und Timo Muliar Kunst, Kulinarik und Musik in einem Pop-up-Event. Ein bisschen klingt das in der Beschreibung nach Clubnacht mit Fine Dining und Weinbegleitung. Im Florianihof in der Wiener Josefstadt wird Florian Schlagerl in dieser ­dritten Ausgabe ein Menü zusammenstellen, das auf die zeitgleich stattfindende Ausstellung von Künstlerin Julia Auly abgestimmt ist. Dazu gibt es Livemusik von Sovie und Oehl und eine After-Party in der Pratersauna.