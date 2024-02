Aufsichtsräte und ihre „Übersetzungsaufgabe“

Wie kann Europa wirtschaftlich an Boden gewinnen? Weniger Regulierung könnte helfen, darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig. Aufsichtsräte sehen sie in der Pflicht, komplexe Regeln und Prozesse zu vereinfachen.

Wien. Welche Rolle haben Aufsichtsräte in herausfordernden Zeiten? Darum ging es – einmal mehr – beim 14. Aufsichtsratstag an der WU Wien. Veranstaltet wurde dieser von Susanne Kalss, Leiterin des Instituts für Unternehmensrecht, und Werner Hoffmann, der das Institut für Strategisches Management leitet.

Unter dem Motto „einfach, verständlich, überzeugend“ gelte es, eine „Übersetzungsaufgabe“ wahrzunehmen, lautete der Grundtenor. Ein großes Thema dabei: die Überregulierung. Etwa in der Automobilindustrie, wo es um Themen wie Abschied vom Verbrennungsmotor, CO2-Neutralität und ganz generell um die Machbarkeit einer grünen Zukunft geht. Die Flut von Regulierungen sei da kein Treiber, sondern wirke als Bremse, gab Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender bei VW, zu bedenken. Großunternehmen wie VW könnten das gerade noch bewältigen. Viele kleinere – gerade aus der Zulieferindustrie – jedoch nicht.

Stefan Simon, Vorstandsmitglied der Deutsche Bank AG, verwies hier auf die Unterschiede zwischen Nordamerika und Europa – etwa beim Umgang mit ESG-Themen. In den USA werde viel vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen abhängen, meint Simon: Unter Biden würde Amerikas Technologieführerschaft mit weniger Regulierung und umfangreicher wirtschaftlicher Förderung wohl wie bisher fortgesetzt werden. Sollte jedoch Trump die Wahl gewinnen, könnte das sogar das Ende aller ESG-Bemühungen bedeuten. In Europa hingegen seien detaillierte Regulierungen und umfangreiche Berichterstattung an der Tagesordnung, gab Simon zu bedenken. Seine klare Empfehlung: Um wieder an die Spitze zu gelangen, müsse Europa diesen Ansatz überprüfen.

Aber wie realistisch ist es überhaupt noch, im globalen Wettbewerb ernsthaft mitmischen zu wollen? Da teilen längst nicht alle Brancheninsider den weit verbreiteten Pessimismus. Für die Andritz AG etwa zeigten sich Vorstandschef Joachim Schönbeck und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptaktionär Wolfgang Leitner durchaus zuversichtlich. In den international ausgerichteten Geschäftsbereichen des Unternehmens sehen sie große Chancen für technologiegetriebene Lösungen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Pflicht

Aber auch ganz andere Themen kamen aufs Tapet. So mahnte Elisabeth Brameshuber, Professorin an der Universität Wien, Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen nachdrücklich dazu, einen verlässlichen Regelungsrahmen für Eltern mit Betreuungsaufgaben zu gestalten. Dies sei nämlich kein Wunschkonzert des Managements. Sondern eine gesetzlich vorgesehene Pflicht des Aufsichtsrats.

Und welche Rolle spielen Aufsichtsräte im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfragen? Darüber diskutierten Christine Catasta, Aufsichtsratsvorsitzende der BIG, Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Lenzing AG, und Jasmin Soravia, Aufsichtsratsmitglied der GrECo Group. Eine wesentliche Aufgabe besteht demnach darin, für das jeweilige Unternehmen komplexe Zusammenhänge klar und verständlich zu gestalten. Ähnlich bringen es auch die beiden Veranstalter auf den Punkt: „Es ist wichtig, bestehende Regeln und komplexe Prozesse zu vereinfachen und zu reduzieren, um für zukünftige Entwicklungen offen zu sein“, sagt Susanne Kalss. Und Werner Hoffmann betont, dass dadurch „wieder Platz für Innovation geschaffen werden kann“. Und auch sollte. (red.)