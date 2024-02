Toronto-Star Auston Matthews ist der Mann der Stunde in der NHL.

NHL-Profi Auston Matthews hat sein 50. Saisontor erzielt – in nur 54 Spielen. So schnell war das seit 28 Jahren keinem Eishockeyspieler in der National Hockey League gelungen.

Auston Matthews, Stürmer der Toronto Maple Leafs, traf beim 5:3 gegen die Arizona Cardinals in der Nacht auf Donnerstag zum 2:0 und legte später mit dem 51. Saisontor noch das 4:2 nach. Schneller bei 50 Saisontoren war zuletzt Mario Lemieux, der 1995/1996 für die Pittsburgh Steelers nur 50 Spiele brauchte. Am schnellsten war Wayne Gretzky, der 1981/1982 lediglich 39 Spiele im Trikot der Edmonton Oilers brauchte, um auf 50 Treffer zu kommen.

In der laufenden Saison ist der US-Amerikaner Matthews klar Spitzenreiter in der Torjägerliste der NHL. Sam Reinhart von den Florida Panthers hatte vor dem Spieltag in der Nacht auf Freitag zehn Tore Rückstand. Österreichs einziger NHL-Legionär Marco Rossi hält nach 56 Saisonspielen bei 17 Treffern und 16 Assists. Der 22-jährige Vorarlberger hatte bei der 3:6-Niederlage seines Klubs Minnesota Wild zuletzt seinen zweiten Doppelpack im laufenden Bewerb erzielt.

Mit seiner Trefferausbeute ist Rossi unter den Rookies dieser Saison gemeinsam mit Toptalent Connor Bedard von den Chicago Blackhawks die Nummer eins. „Ich denke, wir müssen einfach besser spielen und mehr Pucks vor das Tor bringen. Das zweite Drittel war gut, wir hätten zurück ins Spiel kommen können. Es ist wichtig, dass wir aus daraus lernen und dass wir einfach von der ersten Minute des Spiels an voll fokussiert sind“, sagte Rossi. Sein Team liegt derzeit zwei Punkte hinter einem Play-off-Platz.