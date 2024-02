Volkstheater: Jan Philipp Gloger folgt Kay Voges nach

Der deutsche Schauspiel- und Opernregisseur Jan Philipp Gloger wird das Theater künftig leiten. „Ich traue ihm zu, das Haus bis auf den letzten Platz zu füllen“, sagte Andrea Mayer.

Der neue künstlerische Leiter des Volkstheaters wird Jan Philipp Gloger. Am Donnerstag wurde bekanntgegeben, dass er Kay Voges ab der Spielzeit 2025/26 nachfolgt. Voges wird ja im September 2025 als Intendant nach Köln gehen. Der deutsche Schauspiel- und Opernregisseur Gloger ist derzeit Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg.

Der neue Direktor wurde von Roland Geyer, dem Vorstandsvorsitzenden der Volkstheater-Privatstiftung präsentiert, auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) lobten den neuen Direktor als jemanden, der sie überzeugte. Und als jemand, „der Menschen begeistern kann“. „Ich traue ihm zu, das Haus bis auf den letzten Platz zu füllen“, sagte Andrea Mayer.

Der 1981 in Hagen geborene Gloger hat Schauspiel und Oper gleichermaßen inszeniert. In Wien hat er bereits am Burgtheater und an der Volksoper Regie geführt und wird heuer bei den Bregenzer Festspielen Rossinis „Tancredi“ auf die Bühne bringen. „Die österreichische Hauptstadt ist ihm näher als die deutsche“, stellte schon der Kritiker der „Nürnberger Nachrichten“ fest, der am Tag nach Glogers Burgtheater-Premiere mit dem Regisseur ins Café Tirolerhof ging. „Und wenn man in Wien das notorisch nörgelnde und schwer verwöhnte Publikum auf seine Seite bekommt, dann hat man es irgendwie geschafft.“ Gloger bekommt einen Vertrag für fünf Jahre.

47 Einzelpersonen bzw. Teams haben sich beworben. Der Frauenanteil lag bei rund 50 Prozent. Elf Bewerbungen langten aus Österreich ein, die restlichen stammten vornehmlich aus deutschsprachigen Nachbarländern. Eine Findungskommission hielt im Anschluss Hearings ab und sprach eine Empfehlung aus. (red.)

Liste der Direktoren des Volkstheaters seit 1945:

Günther Haenel 1945-1948

Paul Barnay 1948-1952

Leon Epp 1952-1968

Gustav Manker 1969-1979

Paul Blaha 1979-1987

Emmy Werner 1988-2005

Michael Schottenberg 2005-2015

Anna Badora 2015-2020

Kay Voges 2020-2025

Jan Philipp Gloger ab Herbst 2025