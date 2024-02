Bezauberndes Inselparadies im Indischen Ozean

Sri Lanka ist einer der weltweit größten Exporteure von Tee. In einer Teefabrik in Ella sehen Sie, wie aus dem rohen grünen Blatt durch Trocknen, Schneiden, Rollen und Fermentieren das bekannte dunkelbraune Produkt hergestellt wird.

Sri Lanka ist einer der weltweit größten Exporteure von Tee. In einer Teefabrik in Ella sehen Sie, wie aus dem rohen grünen Blatt durch Trocknen, Schneiden, Rollen und Fermentieren das bekannte dunkelbraune Produkt hergestellt wird. iStock

Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt Sri Lankas, von den goldenen Stränden entlang der Küste bis zu den atemberaubenden Teeplantagen im grünen Hochland.

Die Gewürzinsel Sri Lanka ist ein quirliges, buntes Landschaftsgemälde, ein Wimmelbild aus Buddhas, Hindutempeln und Heiligtümern, zartgrünen Ceylon-Teeplantagen, verwunschenen Königsstädten sowie palmengesäumten Sandstränden und ursprünglichen Fischerdörfern. Das tropische Paradies wird Sie zudem mit seinem üppigen, nach Seidenstraße duftenden Aromagarten begeistern. An den Bäumen ranken Pfeffersträucher, anderswo wachsen Gewürznelken, Kardamom und Koriander. Im Yala-Nationalpark ist der Sri-Lanka-Leopard der unbestrittene König des hiesigen Dschungels. Aber auch Elefanten und seltene Tiere wie der Lippenbär sorgen für einzigartige Erlebnisse. Marco Polo bezeichnete Sri Lanka als die „schönste Insel der Welt“ und auch der ursprüngliche Name der Insel „Serendib“, das Wort steht für eine überraschend schöne Entdeckung, beschreibt diesen unglaublich vielfältigen Sehnsuchtsort äußerst treffend.

Reiseverlauf

Tag 1: Mit Emirates fliegen Sie von Wien via Dubai nach Colombo.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft am Flughafen Colombo fahren Sie gleich weiter in Richtung Yala-Nationalpark. Ca. 45 Minuten außerhalb des Nationalparks liegt Ihre erste Unterkunft, das Chaarya Resort & Spa.

Tag 3: Frühmorgens begeben Sie sich im Allrad-Jeep in den Yala-Nationalpark auf die Suche nach Wildtieren. Am Nachmittag haben Sie optional die Möglichkeit, noch eine weitere Pirschfahrt zu unternehmen oder im tropischen Garten bzw. am Pool Ihres Hotels zu entspannen.

Der Yala-Nationalpark ist bekannt für seine große Vielfalt an Wildtieren, insbesondere für die majestätischen Elefanten, die dort in freier Wildbahn leben. Beigestellt

Tag 4: Nach dem Frühstück steht eine Besichtigung des alten buddhistischen Festtempels Buduruwagala am Programm. Im Anschluss geht es weiter ins landschaftlich sehr reizvolle Hochland Sri Lankas. Haputale liegt auf etwa 1400 Metern und ist malerisch eingebettet in Teeplantagen, kleine Dörfer sowie naturbelassene Gebiete. Oben angekommen, genießen Sie einen High Tea im Garten des Melheim Resort.

Tag 5: Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Ella, einer geschäftigen Kleinstadt inmitten grandioser Gebirgslandschaft, um dort eine Teeplantage und Teefabrik zu besichtigen. Anschließend besuchen Sie die „Nine Arches Bridge“ mit ihren charakteristischen neun Bögen aus der Kolonialzeit sowie den Mini Adam’s Peak, von wo Sie eine wunderschöne Aussicht haben.

Tag 6: Die Reise geht weiter nach Kandy. Die Hügelhauptstadt war die letzte Hochburg der singhalesischen Könige und hat eine Aura von Erhabenheit, der die Zeit nichts anhaben konnte. Umgeben von Hügeln, mit einem ruhigen See in ihrer Mitte, ist sie der Ort, an dem sich Sri Lankas höchstes Heiligtum befindet. Im „Zahntempel“ hüten Mönche einen Eckzahn Buddhas. Mit Ihrem Reiseleiter spazieren durch die engen Gassen der Stadt, gesäumt von britischen Kolonialbauten, wo Sie das geschäftige Treiben der Kunst- und Antiquitätenhändler hautnah miterleben können. Ein Besuch im berühmten „Zahntempel“ darf dabei natürlich nicht fehlen. Anschließend Check-in im Cinnamon Citadel Hotel und Abendessen.

Tag 7: Heute Vormittag treffen Sie auf „Chami“, der aus Kandy stammt und Ihnen eine Einführung in die sri-lankische Küche geben wird. Zusammen fahren Sie mit dem Tuk-Tuk zum lokalen Markt, um frische Produkte zu kaufen, mit denen Sie anschließend ein typisches Curry zubereiten werden. Am Nachmittag besuchen Sie eine kandyianische Tanzschule, in der junge Studenten die Fähigkeiten zu Tempeltänzern und -trommlern erlernen. Anschließend fahren Sie nach Peradeniya und besichtigen den königlichen botanischen Garten.

Tag 8: Am heutigen Reisetag geht es für Sie nach Matale, wo Sie einen privaten Gewürzgarten erkunden, in dem die typischen Gewürze der Insel wie Nelken, Zimt, Kardamom, Muskatnuss, Muskatblüte und Pfeffer wachsen. Am Nachmittag besuchen Sie die Felsenfestung Sigiriya, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Sri Lankas, die auch zum Unesco-­Welt­kulturerbe zählt.

Tag 9: Sie haben die einzigartige Möglichkeit, eine spirituelle Reise mit einem Mönch zu erleben. Sie erhalten zudem Einblick in sein Leben, seine Anschauungen und seine Geistesgesinnung. Im Anschluss unternehmen Sie eine Pirschfahrt in Allrad-Jeeps durch den Minneriya-Nationalpark.

Polonnaruwa war einst die zweite Hauptstadt des Landes und beherbergt beeindruckende Ruinen, darunter den Königspalast, die Heilige Quadrangulare und die imposanten Statuen des Gal Vihara. Dreamstime

Tag 10: Am Vormittag erkunden Sie bei einer gemütlichen Fahrradtour die Unesco-Welterbe-Stadt Polonnaruwa, wo Sie unter anderem den ehemaligen Königspalast besichtigen. Anschließend genießen Sie ein typisches sri-lankisches Essen bei einer Bauernfamilie. Nach der Stärkung fahren Sie weiter an die Ostküste, wo Sie in Ihrem exklusiven Strandhotel „Uga Bay“ einchecken.

Tag 11–14: Genießen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotels, das direkt am wunderschönen langen Sandstrand von Passikudah liegt. Das ruhige, flach abfallende Wasser bietet ideale Bedingungen zum Baden und Relaxen.

Endlose Küstenlinien, sanftes Meeresrauschen und exotische Natur – die traumhaften Strände Sri Lankas bieten die idealen Voraussetzungen für Erholung und Ruhe. Shutterstock

Tag 15: Nach dem Frühstück brechen Sie auf, um an die Westküste nach Negombo zu fahren. Unterwegs halten Sie in Dambulla und besichtigen den dortigen Höhlentempel. Am Abend genießen Sie ein authentisches Meeresfrüchte-Abschiedsessen.

Tag 16: Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen für Ihren Rückflug nach Wien.

REISETERMIN & PREISE P. P. 11.07. – 26.07.2024

Doppelzimmer ab 3690 Euro

Einzelzimmer ab 4650 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Emirates ab/bis Wien via Dubai nach Colombo

9 Nächte in sehr guten 4*- bzw. 5*-Hotels während der Rundreise inkl. Halbpension

5 Nächte im 5* Uga Bay Hotel inkl. All inclusive

3 Mittagessen während der Rundreise

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus

HIGHLIGHTS IHRER REISE Unesco-Weltkulturerbestätten in Kandy, Polonnaruwa, Sigiriya und Dambulla

Botanischer Garten von Peradeniya

Teeplantagen im zentralen Hochland

Leoparden-Safari im Yala-Nationalpark

Felsentempel von Buduruwagala

Begegnung und spirituelle Reise mit einem buddhistischen Mönch

Authentische Einblicke ins Alltagsleben

Exklusiver Strandaufenthalt

