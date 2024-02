Radek Knapp hofft auf Trinkgeld

Nicht doch! Ich glaube an das menschliche Potenzial. Ich glaube bloß nicht an die momentanen Zeiten, die es unterdrücken. Mir fehlt schmerzlich der analoge Mensch von einst. Deswegen bin ich auf den Markt ­geflüchtet. Wenn die große Welt nicht funktioniert, erschaffen wir uns eine kleine Welt, die das tut. Warum stehen wohl überall kleine Grüppchen von Kunden stundenlang mit einem Glas Wein in der Kälte? Weil auf sie zu Hause der Fernseher mit den Weltnachrichten wartet. Wann haben wir schon gute Nachrichten gehört? Die einzig gute in letzter Zeit war die Wahl in Polen.