StVO-Novelle: Ampeln mit und ohne Grünblinkphase

Das Innenministerium warnte vor einer Verwirrung, sollte es beide Ampelregelungen geben. Das Verkehrsministerium stellte jedoch klar, dass nicht blinkende Ampeln nur an Zufahrtsstraßen zu Autobahnen zum Einsatz kommen.

Im Gegensatz zu anderen Ländern blinken in Österreich die Ampeln, bevor sie von Grün auf Orange umschalten. Der Entwurf des Verkehrsminsiteriums zur 35. Novelle der Straßenverkehrsordnung sieht das aber für bestimmte Ampeln nicht mehr vor.

Das Innenministerium hat vergangene Woche in einer Stellungnahme vor Verwirrung aufgrund dieser „Ampelregelungen mit und ohne Grünblinkphase“ gewarnt, berichtete die „Kleine Zeitung“ am Freitag. Das Verkehrsministeriums gab diesbezüglich Entwarnung. Denn „Ampeln, die nicht grün blinken, sollen an Zufahrtsstraßen zu Autobahnen zum Einsatz kommen“. Ein Pilotprojekt ging in Oberösterreich 2014 in Linz in Probebetrieb, wo eine „intelligente“ Ampel an der Auffahrt Franzosenhausweg auf die Mühlkreisautobahn (A7) den Verkehr Richtung Westautobahn (A1) dosiert. Die Dichte des Verkehrs wird dabei mit Sensoren im Belag bestimmt.

Das Verkehrsministerium berichtete gegenüber der „Kleinen Zeitung“ jedenfalls, dass „die sogenannte Zuflussregelungsanlage gute Ergebnisse gebracht hat“. Die Asfinag teilte mit, „dass der Versuch im Sinne der Steigerung der Verkehrsflüssigkeit erfolgreich war“. Zwar seien Rückstaus auf der Auffahrtsstraße zu erwarten, doch die daraus resultierenden Wartezeiten würden „durch Zeitgewinne auf der Autobahn ausgeglichen“. (APA)