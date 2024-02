Maschinen arbeiten kollegial im Unternehmen mit

In der Fertigungsstraße der Zukunft ersetzen „digitale Kolleginnen und Kollegen“ Maschinen. Das ist die Vision eines Teams, das an einem neuen Josef-Ressel-Zentrum die automatisierte Produktion optimieren will.

Liebe Kollegin „Walzmaschine“, welche Einstellungen an dir sollen wir vornehmen, damit wir dieses spezielle Produkt bestmöglich erzeugen können? Solche oder ähnliche Fragen könnten künftig in Produktionshallen mit automatisierten Fertigungsstraßen an der Tagesordnung sein. Antworten inklusive – zumindest, wenn es nach den Visionen jener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht, die am neuen Josef-Ressel-Zentrum für wissensunterstützte visuelle Datenanalyse in der industriellen Produktion, einer Initiative der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft, tätig sind.

„Davon, dass sich Mensch und Maschine in Normalsprache miteinander unterhalten, sind wir freilich noch weit entfernt“, räumt der Leiter des Zentrums, Markus Wagner vom Department für Medien und Digitale Technologien der FH St. Pölten, ein. „Wir wollen zunächst einmal ermöglichen, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Stationen der Produktionsstraße und dem Personal möglichst intuitiv über eine visuelle Schnittstelle läuft.“

Wissen geht nicht in Pension

Das heißt, die von Sensoren ermittelten Zustandsdaten der Maschinen sollen auf dem Computerbildschirm interaktiv und in Echtzeit so überschaubar dargestellt werden, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des betreffenden Unternehmens leichtfällt, über eine Benutzeroberfläche die Einstellungen jederzeit optimal den jeweiligen Produktionsbedingungen anzupassen. „In einem Walzwerk beispielsweise, bei der Herstellung von Elementen im Spritzgussverfahren oder beim Aufbringen von Lackschichten können ja zahlreiche Parameter – von der Umgebungstemperatur bis hin zur Luftfeuchtigkeit – Einfluss haben.“

Durch die niederschwellige Art der Kommunikation werden die Maschinen gewissermaßen zu digitalen Kollegen im Betrieb, sagt der Forscher. Zunächst gelte es jedoch, Wissensdatenbanken aufzubauen. „Durch die Digitalisierung der Fertigungsindustrie werden große Mengen an Datensätzen gesammelt – allerdings meist unstrukturiert. Werden die Daten jedoch in Beziehungen zueinander, zum Gesamtprozess und zu den Endprodukten gesetzt, können daraus wertvolle Informationen gewonnen werden. Auf diese Weise kann man nicht nur den gesamten Fertigungsablauf, sondern beispielsweise auch die Wartung der Maschinen optimieren.“ Das Wissen über solche Zusammenhänge sei oft in den Köpfen erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhanden. Verlassen diese das Unternehmen, gehe das Wissen verloren. „Ist es aber aus Datenbanken abrufbar, könnten neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter darauf zugreifen“, sagt Wagner. Das Bewahren von vorhandenem Wissen trage somit wesentlich zur Standortsicherung von Betrieben bei.

An der FH St. Pölten wurde bereits im Vorfeld ein theoretisches Modell entworfen, um solches Know-how zu extrahieren, zu formalisieren, zu strukturieren und damit für Datenanalysen aufzubereiten. Ergänzend sollen auch etablierte Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. Beim exemplarischen Aufbau derartiger „Wissensbasen“ unterstützen die mitfinanzierenden Industriepartner Stiwa, Schmid Schrauben Hainfeld, Greiner Packaging sowie Welser Profile Austria die Forschungsanstrengungen. Die Ergebnisse werden publiziert und damit auch anderen Unternehmen zugänglich gemacht.