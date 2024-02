Mordverdacht: Mutter und Tochter tot in Wiener Wohnung gefunden

Polizisten öffneten die Wohnung und fanden die 51- und die 13-Jährige tot auf. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Polizisten haben eine Mutter und ihre 13-jährige Tochter tot in einer Wohnung in Wien-Landstraße gefunden. Aufgrund der Verletzungen geht die Behörde von einem Tötungsdelikt aus, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt. Bei beiden konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.

Die Mutter selbst hatte die Polizei alarmiert, weil sie sich Sorgen um das Mädchen machte. Als die Beamten die Wohnung in der Erdbergstraße öffneten, fanden sie die 51- und die 13-Jährige tot auf. Details wurden nicht genannt, die genaue Todesursache sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch die Gerichtsmedizin wurde verständigt. Zur Familiensituation waren auf Nachfrage ebenfalls keine weiteren Informationen zu erfahren. „Die Umfelderhebungen laufen gerade“, betonte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, haben Ermittlungen übernommen.

Es handelt sich um die zweite und dritte Tötung von Frauen in diesem Jahr in Österreich. Am 25. Jänner hatte ein 78-Jähriger in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal in der gemeinsamen Wohnung seine stark pflegebedürftige, 72-jährige Frau erstickt. (red./APA)