Kogler: „Dieser Hamlet, das war ein schöner Suderant“

Am heutigen Samstag wählen die Grünen bei ihrem Bundeskongress ihre Kandidaten für die EU-Wahl. Parteichef Werner Kogler sprach in seiner Rede über das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine und eine aktive Neutralitätspolitik.

Ihrem 45. Bundeskongress im Vorfeld der diesjährigen EU- und Nationalratswahl haben die Grünen das Motto „Mit dir für‘s Klima und Europa“ gegeben. Am heutigen Samstag trafen 248 Delegierte in Graz zusammen. Eigentlich hätte der „Buko“ bereits im Dezember stattfinden sollen, er wurde aber verschoben, weil sich die Suche nach einer Spitzenkandidatin für die EU-Wahl verzögerte.

Nun aber werden die Delegierten aller Voraussicht nach die Umweltaktivistin Lena Schilling auf Listenplatz eins bestätigen, den Platz dahinter strebt EU-Routinier Thomas Waitz an. Abgestimmt wird über die ersten sechs Listenplätze, für Plätze zwei bis sechs treten insgesamt zwölf Kandidaten an.

Spannend wird zumindest, wer Listenplatz Drei bekommt. Aktuell haben die österreichischen Grünen ja drei Mandate im EU-Parlament. Öffentlich ihre Kandidatur dafür bekanntgegeben hat Ines Vukajlović, grüne Integrationssprecherin in Oberösterreich, aber auch die Wienerin Katrin Fallmann.

Auf Platz Vier kandidiert der Präsident des American-Football-Verbandes Michael Eschlböck. Sarah Wiener, prominente Quereinsteigerin bei der letzten Wahl, verzichtet ebenso auf ein weiteres Antreten wie die langjährige Mandatarin Monika Vana. Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler, beim letzten Urnengang grünes EU-Zugpferd, konzentriert sich diesmal ganz auf die Nationalratswahl im Herbst.

Apropos Kogler: Nach der Eröffnung des Bundeskongresses und die Begrüßung durch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Sandra Krautwaschl, Landessprecherin Grüne Steiermark, hielt der Parteichef seine Rede.

„Die Welt ist aus den Fugen, ja eh“

Dabei ging es zunächst um die EU: „Nie war die europäische Einigung so bedroht, wie jetzt“, sagte Kogler. „Bei allen Defiziten die die europäische Einigung hat – es ist immer noch das beste“. Nun aber werde das demokratische, liberale, weltoffene Europa massiv angegriffen, „von außen und auch von innen“. Die Welt sei aus den Fugen, sagte Kogler „ja eh“. Aber: „Dieser Hamlet, das war ein schöner Suderant.“ Man hätte ja nichts davon, wenn alles niederlamentiert wird, weil wir in Kriegs- und Krisenzeiten leben. Darum bietet Kogler ein Gegenzitat von Jean Paul Sartre an: „Es mag schönere Zeiten geben, aber diese ist die unsere.“

Angesichts des heutigen Jahrestags des Angriffs Russlands auf die Ukraine, hielt Kogler fest: „Nationalismus führt zu Krieg, das kann man gar nicht oft genug betonen.“ Wenn Putin aufhöre, dann sei dieser Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhöre, sei sie ausgelöscht. Neutralität heiße nicht, passiv danebenstehen, sagte Kogler. „.Wir können die Neutralität auch wieder aktiv beleben“. Österreich müsse das Maximale tun, was wir mit unserem Status können. Dann zog der grüne Bundessprecher eine Ukraine-Fahne aus der Hosentasche und hängte sie sich um. Die Delegierten quittierten das mit Applaus und Standing-Ovations.

Dann teilte Kogler gegen FPÖ und SPÖ aus. „Kommt Kickl, kommt Orbanistan, kommt Niedergang“, sagte er. „Wer sich das anschaut, jetzt in Ungarn, wird erkennen, was das bedeutet für das persönliche Leben, für die Medien. Ungarn ist Mafiastaat. Das kann doch nicht das Vorbild von Österreich sein.“ „Verlässlich auf der falschen Seite“ stehe auch die Sozialdemokratie, wenn sie sich etwa für das Ende der CO2-Steuer ausspreche. Und: „Wir haben die Sozialleistungen valorisiert. Die Roten tun so, als ob 1,5 Millionen Menschen an Hungersnot leiden würden. Das sei völlig unseriös. „Volle Unterstützung für jene, die wirklich Hilfe brauchen - sie bekommen sie auch.“

Danach werden zwei Leitanträge eingebracht und diskutiert. Der erste stammt von Klimaministerin Leonore Gewessler und Sozialminister Johannes Rauch. Inhaltlich ist es eine Besinnung auf den „Gründungsauftrag der Grünen Bewegung“. Die fossile Lobby führe mit allen Mitteln einen letzten Abwehrkampf gegen eine grüne Zukunft, heißt es. Dagegen wolle man „die richtigen Leitlinien“ durchsetzen. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist Teil einer mutigen Wirtschafts- und Industriepolitik, die eine unabhängige und leistbare Versorgung garantiert und die Wettbewerbsfähigkeit sichert.“ Und: „Die Klimakrise ist immer auch eine soziale Frage. (…) Wir wollen, dass durch Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung Leistungen für Menschen finanziert werden, die besonders von steigenden Energie- oder Transportkosten betroffen sind.“ Hinzu kommen klassische grüne Vorschläge etwa zu Verkehrswende und Bodenschutz sowie einer Wende bei der Agrarpolitik. Auch beim Thema Gentechnik bleibt die Partei skeptisch und fordert eine Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln.

Den zweiten Leitantrag stellen Justizministerin Alma Zadić und Klubchefin Sigrid Maurer vor. Der Grundgedanke: Unsere Demokratien seien von außen durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und von innen durch das Erstarken von rechtspopulistischen bis rechtsextremistischen Parteien bedroht. Bei der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssten auch jene Aspekte betont werden, die von Nato-Mitgliedern nicht in die europäische Debatte eingebracht würden: Beschränkung von Waffenexporten, Abrüstung sowie zivile Konfliktprävention und -lösung. (eho)