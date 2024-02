Kalter Krieg 2.0

Ein Revival der Extraklasse: nordkoreanische Raketen für Russland, im Gegenzug eine russische Luxuskarosse für Diktator Kim Jr. Und Joe Biden hat seine schärfste Waffe verloren.

Die Wiederaufwärmung des Kalten Kriegs, die Neuversion 2.0, steht in voller Blüte. Oder besser: das Tieffrieren. Wobei das auch wieder so eine Sache ist in Zeiten des Klimawandels. Wie auch immer: Nordkorea hat Russland jedenfalls Granaten und Raketen für den Ukraine-Krieg aus seinem Reservoir geliefert. Das hat das Regime womöglich vor dem Bau der Berliner Mauer angelegt, als der Gründervater der Kim-Dynastie an der Macht war, der Großvater des „Little Rocket Man“, wie Donald Trump seinen späteren Buddy und Brieffreund einmal apostrophierte.

Im Gegenzug erhielt Kim Jong-un für seine Sammlung ein Geschenk aus Moskau – die Luxuskarosse Aurus, stärker gepanzert als „The Beast“, die Dienstlimousine des US-Präsidenten. Der Sprecher des US-Außenministeriums juxte: „Russische Luxusautos? Gibt’s so etwas überhaupt? Und wie lang läuft die Garantie?“

Wladimir Putin ließ das nicht auf sich sitzen. Wie um seine ­Macho-Qualitäten zu demonstrieren und „Hollywood-Cowboy“ Joe Biden einzuschüchtern, flog er im Cockpit eines Überschall-Jets mit. Der US-Präsident verlor derweil seine stärkste Waffe: Nachdem Schäferhund „Commander“ seine Leibwächter gezählte zwei Dutzend Mal gebissen hatte, musste Biden als Commander-in-Chief seinen Hund aus dem Verkehr ziehen.

