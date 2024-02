Die neuen US-Skirennen: Visionär oder nur ein Hirngespinst?

Der Alpin-Weltcup gastiert zum zweiten Mal in diesem Winter in Nordamerika. Doch die USA-Rennen sind umstrittener denn je. Was spricht dafür? Was dagegen?

Weltcuprennen in Nordamerika auch im Februar und März waren die Idee von Johan Eliasch. Der FIS-Präsident verfolgt schließlich das Ziel, mehr Fans aus den USA für die alpine Hundertsteljagd zu begeistern. Nur: Eliasch hat die Skiwelt längst gegen sich aufgebracht, auch weil er den Rennkalender samt USA-Trip nun größtenteils nach seinen Vorlieben entwirft, anstatt sie wie gehabt von erfahrenen Renndirektoren ausklügeln zu lassen. Ein Umstand, gegen den inzwischen auch die Athleten Sturm laufen, sie haben sich dafür bei einem geheimen Treffen zuletzt in Norwegen abgestimmt. Vor vornherein zu verteufeln sind die Veranstaltungen ab Samstag in Palisades Tahoe (Riesentorlauf Herren, 19/22 Uhr MESZ, live, ORF1, Eurosport) und Aspen deswegen aber nicht. Was spricht dafür? Was dagegen?

Was dafür spricht