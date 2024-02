US-Behörden sichten Ballon über Luftraum

Kampfflugzeuge fingen den Ballon in rund 13 Kilometern über Utah ab. Er habe keine Gefahr dargestellt.

Ein kleiner Ballon im Luftraum über dem US-Staat Utah hat die Luftüberwachung in Alarmbereitschaft versetzt. Kampfflugzeuge fingen den Ballon am Freitag in rund 13 Kilometern Höhe ab, wie der Sender CBS News unter Berufung auf das für die USA und Kanada zuständige Nordamerikanische Luftverteidigungskommando (Norad) berichteten. Dabei sei festgestellt worden, dass er keine Gefahr für die nationale Sicherheit oder den Flugverkehr darstelle.

Der Ballon werde aber weiter beobachtet. Ein US-Beamter sagte CBS News, an dem Ballon sei ein würfelförmiger Kasten mit einer Kantenlänge von je 60 Zentimeter befestigt.

Vor gut einem Jahr hatten die US-Streitkräfte einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon über der US-Ostküste abgeschossen. Peking bestritt, dass es sich um einen Spionageballon handelte, und gab an, der Ballon habe der Wetterforschung gedient und sei vom Kurs abgekommen. Der Vorfall verschärfte die diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China. (APA/AFP)