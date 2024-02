Jennifer Lopez im Interview: »Es gibt die wahre Liebe«

Sie ist seit einem Vierteljahrhundert groß im Showbusiness. Nun zeigt sich Jennifer Lopez zerbrechlich. Und macht ihre Suche nach der Liebe öffentlich. Ein Gespräch über zweite Chancen, schonungslose Blicke und das Leben an sich.

Jennifer Lopez ist ein überlebensgroßes Pop-Phänomen, aber dieses Jahr versucht sich die 54-Jährige von einer zerbrechlichen Seite zu zeigen. Denn mit ihrem Album „This Is Me … Now“, zu dem sie auch eine Art Film-Essay veröffentlicht hat, illustriert sie ihre individuelle Suche nach Liebe. So hat sie auch im Interview keine Scheu, über ihre persönliche Entwicklung und ihr Verhältnis zu Ben Affleck zu sprechen.