Andreas Wojta: Des lieben Gottes liebster Kantinenkoch

Dem Stadtspaziergänger drängt sich das Minoritenstüberl im Unterrichtsministerium nicht gerade auf. Doch hier kocht einer der besten Wiener-Küche-Köche des Landes: Andreas Wojta.

Es heißt, einen guten Koch bzw eine gute Köchin erkenne man an der Suppe. Aber vielleicht stimmt das so gar nicht, vielleicht erkennt man ihn an den Rindsrouladen. Tatsächlich sind Rindsrouladen ein Gericht, bei dem vieles, fast alles, schiefgehen kann. Deshalb sind sie gefürchtet, deshalb bestellt man sie nur ungern. Das Fleisch hat öfters Sohlencharakter, das Gemüse schmeckt vor, die Sauce ist nur oberflächlich betrachtet eine Sauce.

Andreas Wojtas Rindsrouladen sind vollendet. Die perfekt balancierte Sauce voller Tiefgang, die Sauce eines wirklich großen Kochs. Das Fleisch so mürb und zart, dass es vor den Augen des Gastes fast zerfällt, wenn sich der mit der Gabel nähert. Messer braucht er keines. Dazu ein Erdäpfelpüree, nicht das Robuchon-Erdäpfelpüree im Erdäpfel-Butter-Verhältnis von 1:1, sondern ein Wiener Erdäpfelpüree, zubereitet mit Milch und deutlich weniger Butter. Das ist es.

„Bei mir gibt es zu den Rindsrouladen Erdäpfelpüree, das muss allen Mitarbeitern klar sein“, sagt Wojta. Bloß hat er eigentlich keine Mitarbeiter, er arbeitet allein, unterstützt von einer Abwäscherin und einer Fachkraft für die Reinigung. Wojta ist ein Early Bird, beginnt mit den Vorbereitungen für die Woche schon am Wochenende. Mittags arbeitet er zweieinhalb Stunden hochkonzentriert, um halb zwei ist Schluss. Abends gibt es nichts, und es gibt auch kein Catering außerhalb des Lokals, gar nichts. „Abendgeschäft halte ich nicht aus.“