Die einzigartige Symbiose der Skischwestern Aigner

Veronika und Elisabeth Aigner rasen von Sieg zu Sieg, mit ihren Schwüngen verschieben sie Grenzen. Über blindes Vertrauen, Geschwisterrollen, die Kraft der Streif und große Tiefschneeträume.

Veronika Aigner sitzt am Schreibtisch in der Zentrale des Einsatzkommandos Cobra in Wiener Neustadt. Sie ist gerade aus Japan zurückgekommen, hat dort vier Siege in vier Weltcuprennen gefeiert und war dabei zwischen neun und zwölf Sekunden schneller als die Zweitplatzierten. Die Dominanz auf der Piste und die Polizeiarbeit in der Rennpause sind nicht die einzigen Umstände, die das Rennfahrerleben der 21-Jährigen einzigartig machen. Denn Veronika Aigner ist praktisch blind, ihr Sehvermögen liegt bei nur acht Prozent.

Fährt sie ein Skirennen, rast sie ihrer Schwester Elisabeth hinterher, ihrem Guide, auf dessen Anweisungen sie sich zu hundert Prozent verlassen muss. Ein Zusammenspiel, das in Perfektion eine regelrechte Symbiose ergibt und ein Skirennen zu einer ganz besonderen Kunstform erhebt. Und die Aigners sind in diesem ihrem Sport in den vergangenen Wochen und Monaten in neue Dimensionen vorgedrungen.

In die Weltöffentlichkeit raste die Skifamilie bei den Paralympics 2022 in Peking. Das Duo Veronika und Elisabeth und die jüngeren Zwillinge Johannes und Barbara mit ihren Guides gewannen insgesamt elf Medaillen. Die „New York Times“ staunte, dass die Aigners im Medaillenspiegel aller Nationen auf Platz acht gelandet wären, in diesem Jahrtausend hatten es aus dem skifahrenden Österreich zuvor nur Hermann Maier und Marcel Hirscher ähnlich prominent ins Weltblatt geschafft.

Geschärfte Sinne