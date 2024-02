Binnen eines Tages so viele Femizide in Wien wie in ganz 2023

Am Samstag wurden anlässlich einer „Gedenkkundgebung gegen Femizide“ in Brigittenau Kerzen aufgestellt

„Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer durch Männerhand getötet werden“, so der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF). Er fordert eine Stärkung des Opferschutzes.

Binnen 24 Stunden seien in Wien so viele Frauen von Männern getötet worden „wie im gesamten Jahr 2023“, so der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) am Sonntag. Am Freitag waren eine 13-Jährige und ihre 51-jährige Mutter 51 im Bezirk Landstraße tot aufgefunden worden, als tatverdächtig gilt der vorerst verschwundene Ehemann und Vater (53). Am Abend starben drei Frauen bei einer Messerattacke in einem Brigittenauer Bordell, ein Verdächtiger wurde festgenommen.

2023 wurden österreichweit laut den AÖF-Daten 26 Femizide verübt, zusätzlich habe es 51 Mordversuche bzw. Fälle schwerer Gewalt an Frauen gegeben. „Gewalt an Frauen ist ein strukturelles und gesamtgesellschaftliches Problem. Österreich ist das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer durch Männerhand getötet werden“, wurde erläutert. Gewalt „betrifft in Österreich jede dritte Frau“, hieß es weiter.

„Lautes Schweigen der Bundesregierung“

Der Verein fordert „eine weitere Stärkung des Opferschutzes für gewaltbetroffene Frauen. Jede Frau in Österreich hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Die Opfer müssen noch stärker geschützt und die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden“. Präventionsprojekte sollten ausgebaut werden.

Von Marion Polaschek, Vorsitzende der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktion im ÖGB, kam indes Kritik am „lauten Schweigen seitens der Bundesregierung“ und der zuständigen Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). „Die Haltung, dass in Österreich ohnehin schon so viel gemacht wird und kein akuter Bedarf an neuen Programmen bestehe, ist schlicht nicht mehr haltbar“, meinte sie. (APA)

