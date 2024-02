Mutter starb bei Brand, Vater und Kleinkind überlebten

In einem Wohnhaus im Pongau entstand ein Brand, die Feuerwehr konnte die Familie aus dem Haus holen. Im Krankenhaus verstarb die 33-jährige Mutter eines Kleinkinds jedoch.

Eine Tragödie ereignete sich in einem Wohnhaus in Goldegg (Pongau): Eine 33-jährige Mutter eines 14 Monate alten Kleinkinds ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Wohnhausbrand gestorben. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte alarmierte die Einsatzkräfte, weil ihm wegen des Rauches die Flucht aus dem ersten Stock nicht möglich war. Die Feuerwehr konnte alle drei Personen aus dem Haus holen. Die Mutter des Kindes wurde noch reanimiert und ins Klinikum Schwarzach gebracht, wo sie wenig später verstarb, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Brand war im Erdgeschoß entstanden. Der 33-jährige Vater und der 14 Monate alte Sohn erlitten durch die Rauchgase leichte Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache liefen noch. Es dürfte sich nach ersten Erkenntnissen wohl um keinen technischen Defekt handeln, hieß es gegenüber der APA. (APA)