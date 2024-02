Kugelgewinner Odermatt auf Rekordjagd

Marco Odermatt fixiert vorzeitig den Gesamtweltcup und nimmt noch viel mehr Kristall ins Visier. Zuletzt gewann Hermann Maier vier Kugeln in einer Saison.

Die endgültige Fixierung seines dritten Weltcup-Gesamtsiegs hat sich für Marco Odermatt gar nicht danach angefühlt. Das sagte der Schweizer Ski-Superheld am Samstag nach seinem Riesentorlauf-Erfolg in Palisades Tahoe, der alle Restzweifel tilgte und Schlupflöcher stopfte. „Ich will jedes Rennen gewinnen, das ist eigentlich das Ziel“, betonte Odermatt. Dabei sind in den für ihn verbleibenden sechs Rennen noch eine Menge Rekorde und andere Errungenschaften möglich.

So kann Odermatt als erster Alpiner seit Hermann Maier 2000/01 vier Kristallkugeln in einem Winter gewinnen. Mit der großen Kugel konnte sich der Innerschweizer insgeheim bereits im Jänner anfreunden, nachdem die Mehrdisziplinenfahrer Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde und auch Alexis Pinturault verletzt w.o. geben hatten müssen. Im Riesentorlauf-Weltcup liegt er bei vier ausständigen Rennen 386 Punkte vor dem Kroaten Filip Zubcic, in der Super-G-Wertung führt er bei einem noch offenen Rennen 81 Punkte vor ÖSV-Athlet Vincent Kriechmayr.

Am knappsten geht es noch in der Abfahrt zu, da trennen ihn vor dem finalen Bewerb lediglich 42 Punkte von seinem Verfolger Cyprien Sarrazin. Der Franzose hat sich bei seinem Sturz vor einer Woche im zweiten Abfahrtstraining in Kvitfjell allerdings eine Wadenverletzung zugezogen und musste deswegen schon die beiden Speed-Rennen in Norwegen auslassen. Hinter seinem Fitnesszustand steht also ein Fragezeichen.

Tina Mazes Bestmarke

Apropos Punkte - diesbezüglich geht es für Odermatt noch darum, seinen eigenen Weltcup-Rekord zu verbessern. 2.042 Punkte hat er im Vorjahr gesammelt, bei 1.702 hält er gegenwärtig. Ist der 26-Jährige im Riesentorlauf weiter unbezwingbar, könnte er diesen Meilenstein sogar übertreffen, ohne die Punkte aus einer anderen Disziplin zu benötigen. Nicht mehr möglich für ihn ist hingegen der Gesamtrekord an Weltcup-Punkten für beide Geschlechter. Diesen hält weiter die Slowenin Tina Maze, die in der Saison 2012/13 2.414 Zähler hamsterte.

Elf Rennen hat Odermatt in diesem Winter bereits gewonnen, damit ist es nicht mehr weit bis zu einer neuen Bestmarke bei den meisten Siegen in einer Saison. 13 Siege haben neben Odermatt in der Vorsaison außerdem der Schwede Ingemar Stenmark (1978/79), Maier (2000/01) und Marcel Hirscher (2017/18) geschafft. Frauen-Superstar Mikaela Shifffrin hält mit 17 Siegen (2018/19) den geschlechterübergreifenden Rekord.

Sehr wahrscheinlich ist auch, dass Odermatt am Ende der Saison einen neuen Rekordvorsprung im Gesamtweltcup verbuchen wird. Die bisher größte Differenz hat in der Saison 2000/01 Maier angehäuft, als er 743 Zähler zwischen sich und dem zweitplatzierten Stephan Eberharter brachte. Aktuell liegt er 1.001 Punkte vor Manuel Feller.

In Palisades Tahoe sagte Odermatt, dass er selbst noch nicht allzu weit nach vorne schauen wolle. „Es passt alles, ich genieße es, es macht Spaß. So gibt es sicher noch ein paar Punkte“, meinte er jedoch zuversichtlich. Seine Übermacht lässt die Konkurrenz nur staunend und etwas ratlos zurück. „Für nächstes Jahr muss man etwas verändern, dass es etwas mehr ein Kampf ist“, sagte der Norweger Henrik Kristoffersen. „Aber das ist nur an uns, nicht an ihm. Er macht nur seine Sache super, wie er es macht, und wir müssen es besser machen.“ (APA)