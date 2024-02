Start in die längste „Silly Season“ der Formel 1

Lewis Hamilton geht in eine Saison, die so ganz anders sein wird als alle seine bisherigen.

Die Formel 1 startet in eine Saison, an deren Ende gleich 14 Fahrerverträge auslaufen. Beinharte Kämpfe auf und neben dem Asphalt sind schon jetzt vorprogrammiert. Von übergroßen Egos, fehlenden Visionen und der legendären Politik im Paddock.

Der Auftakt in die neue Formel-1-Saison mutet in diesem Jahr seltsam an. Wenn die Piloten am Samstag beim Grand Prix von Bahrain (16 Uhr MEZ, live ServusTV, Sky) wieder in die Gaspedale treten, rücken auf Anhieb vor allem personaltechnische Fragen in den Mittelpunkt. Gleich 14 Verträge laufen mit Ende 2024 aus, zudem hat Lewis Hamilton mit seinem angekündigten Wechsel zu Ferrari einen Dominostein mit weitreichenden Folgen angestoßen.

Werden schon in Bahrain, wo das erste repräsentative Kräftemessen der Teams eigentlich im Zentrum des Interesses stehen sollte, Nebenschauplätze abseits des Asphalts eröffnet? Wird nun praktisch bei jedem einzelnen Rennen hinter verschlossenen Türen verhandelt werden? „Ja, das denke ich schon“, sagt Christian Klien, Österreichs bislang letzter Fahrer in der Motorsport-Königsklasse (2004 bis 2006 und 2010) sowie nunmehriger TV-Experte. „Ich glaube, dass die Silly Season ewig lang sein wird.“