Red Bulls entlarvende Langsamkeit

Einsamer Chef am Kommandostand? Noch hat Teamchef Christian Horner offenbar Unterstützer in der Red-Bull-Spitze. Getty

Die Causa Horner zieht sich unnötig in die Länge – und legt damit einen Machtkampf in der Zentrale des Mutterkonzerns offen.

Sakhir/Wien. Business as usual. So bezeichnete Christian Horner dieser Tage seine Arbeit und die Vorgänge in der Garage von Red Bull Racing, die so gar nicht von der Untersuchung rund um seine Person beeinträchtig seien. Seit 5. Februar ist mittlerweile öffentlich bekannt, dass Red Bull, also der Mutterkonzern in Salzburg und nicht der Rennstall im englischen Milton Keynes, einen Ermittler beauftragt hat, um den Vorwürfen des unangemessenen Verhaltens nachzugehen, die eine Mitarbeiterin gegen den Teamchef erhoben hat und die dieser bestreitet.

Inzwischen aber steht die Formel 1 in den Startlöchern für die neue Saison. Auch Red Bull Racing hat sein neues Auto längst präsentiert, eine irritierende Inszenierung von „20 Jahre Red-Bull-Way“ in der Formel 1 mit Horner im Mittelpunkt, der das Team 2005 übernommen hat. Die Testfahrten sind ebenfalls absolviert, mit der erwarteten Erkenntnis, dass Horners Mannen auch heuer wieder den schnellsten Boliden gebaut haben. Und nun steht der Saisonauftakt in Bahrain (GP am Samstag 16 Uhr Mesz, live Servus TV, Sky) vor der Tür – ganz im Gegensatz zu einer Entscheidung in der Causa Horner.