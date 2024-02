Mutter und zwei Kinder in Tschechien getötet

Die Leichen der drei sind in einem Wohnhaus in Horovice entdeckt worden. Verdächtig ist der Partner der Frau. Die Polizei fand ihn nach einer Fahndung tot auf.

In einem Wohnhaus in Horovice südwestlich von Prag sind drei Leichen gefunden worden. Es handle sich um eine Mutter und ihre beiden jungen Kinder, teilte eine Sprecherin der tschechischen Polizei am Sonntag mit. Sie seien eines gewaltsamen Todes gestorben. Um die genauen Umstände zu klären, seien Obduktionen der Leichen angeordnet worden. Die Behörden fahndeten intensiv nach einem mit einer Schusswaffe bewaffneten Verdächtigen, dem Partner der Frau.

Der Mann wurde später tot in einem Hotel in der Verwaltungsregion Südmähren im Südosten des Landes aufgefunden. Die Stadt Horovice hat rund 7.500 Einwohner und liegt knapp 50 Kilometer von Prag entfernt. (APA/dpa)